Председатель профкома ОЭМК возглавил горно-металлургический профсоюз Белгородчины

«Я высоко ценю оказанное доверие и на новом посту применю все мои знания и опыт для улучшений условий труда горняков и металлургов, развития прямого диалога между сотрудниками и руководством предприятий, — прокомментировал Александр Лихушин. — Белгородская организация ГМПР — третья по численности в России, она объединяет профсоюзы ведущих предприятий, и должна быть самой передовой».