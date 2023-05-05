Председатель профкома ОЭМК возглавил горно-металлургический профсоюз Белгородчины

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Он будет исполнять обязанности председателя по совместительству с основным местом работы.
«Я высоко ценю оказанное доверие и на новом посту применю все мои знания и опыт для улучшений условий труда горняков и металлургов, развития прямого диалога между сотрудниками и руководством предприятий, — прокомментировал Александр Лихушин. — Белгородская организация ГМПР — третья по численности в России, она объединяет профсоюзы ведущих предприятий, и должна быть самой передовой».
Александр Лихушин руководит первичной профсоюзной организацией ОЭМК с 2002 года, является сопредседателем Социального совета Металлоинвеста, депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа. Имеет почетное звание «Ветеран труда ОЭМК», награды Белгородского обкома ГМПР, Белгородского областного объединения профсоюзов, Центрального Совета ГМПР, Федерации Независимых Профсоюзов России, медаль «100 лет профсоюзам России».
За вклад в развитие горно-металлургического комплекса области отмечен благодарностью и Почетной грамотой губернатора, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2023 году первичная профсоюзная организация ОЭМК признана победителем конкурса Белгородского областного объединения организаций профсоюзов в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация года и ее лидер» по итогам 2022 года.