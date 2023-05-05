Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В апреле прошла индексация соцпенсии — прибавку в размере 3,3% получили граждане, не получающие страховую пенсию. И вскоре ожидаются еще повышения — с тем чтобы к концу этого года размер социальной пенсии составил 12 562 рубля. Ближайшая индексация состоится 1 мая этого года.
В 2024 году российские власти планируют проиндексировать выплаты на 6,1%, а в 2025-м — в феврале (+4%) и апреле (+3,6%). Таким образом, в период с 2023 по 2025 год планируется довести среднюю сумму выплат до 25 000 рублей, что на 18,5% больше, чем пожилые россияне получали в 2022 году.
На территории Белгородской области установлен прожиточный минимум пенсионера (ПМП) на уровне 10 385 рублей. Соответственно, минимальный размер пенсии не может быть менее этой суммы — на сегодняшний день он также составляет 10 385 рублей. Если пенсия не дотягивает до этого значения, пенсионеру полагается социальная доплата.
Как рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, майская индексация не подразумевает увеличение выплат всем российским пенсионерам. По ее словам, пенсии вырастут только у отдельных категорий получателей.
В частности, как отметила эксперт, двойная доплата к фиксированной части пенсии будет назначена гражданам по достижении 80-летнего возраста. Также выплаты будут увеличены пенсионерам, которые прекратили работать в начале этого года, пожилым гражданам, переселившимся в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, и в случае появления у пенсионера иждивенцев.
Помимо увеличения в двойном размере фиксированной части пенсии, люди, достигшие 80 лет, смогут получать дополнительно 1200 рублей в месяц в том случае, если самостоятельно найдут человека, который будет за ними ухаживать. За иждивенцев же полагается: 2522 рубля (один человек), 5044 рубля (два человека), 7 567,33 рубля (трое и более).
Пересчитана в большую сторону пенсия будет и тем, кто до конца апреля смог представить дополнительные документы для учета стажа, ранее не засчитанного при назначении пенсионных выплат. При этом на работающих пенсионеров все виды индексаций не распространяются.
А еще единовременную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны — ее размер составит 10 000 рублей.