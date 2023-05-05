В 2024 году российские власти планируют проиндексировать выплаты на 6,1%, а в 2025-м — в феврале (+4%) и апреле (+3,6%). Таким образом, в период с 2023 по 2025 год планируется довести среднюю сумму выплат до 25 000 рублей, что на 18,5% больше, чем пожилые россияне получали в 2022 году.