Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Изображение материала

Окна больницы в Белгороде повредили не выстрелы, а хулиганские действия в 2021 году

5 мая 2023, 13:19
Фото: Telegram-канал ЧП 31
Окна детской поликлиники №4 в Белгороде повредили подростки два года назад.

Ранее в Сети появилась информация о том, что вчера, 4 мая, неизвестный несколько раз выстрелил в окна детской поликлиники №4 в Белгороде. На стёклах остались характерные следы.

Позже информацию прокомментировали в детской областной клинической больнице. Там заявили, что повреждённые окна на фото — это результат хулиганских действий подростков в 2021 году.

«По данному факту сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка, по итогам которой лица, причастные к этим действиям, были установлены и привлечены к ответственности», — сообщили на странице больницы.

Также в сообщении подчеркнули, что в настоящий момент завершается ремонт здания поликлиники. Повреждённые окна медучреждения заменят спустя два года.

Читайте также:
В Сети сообщили о выстрелах по окнам детской поликлиники в БелгородеНапугавший белгородцев пистолетом мужчина выстрелил в полицейского и закрылся в домеЧасовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
#Алина Харина#Детская больница#Выстрел#Хулиганы#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест
Сегодня, 09:42
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела сёл в Белгородском районе
Сегодня, 12:06
Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Сегодня, 10:05
В Белгороде не будет салюта в День Победы
Сегодня, 07:42
Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области
Сегодня, 09:45