Окна больницы в Белгороде повредили не выстрелы, а хулиганские действия в 2021 году

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Ранее в Сети появилась информация о том, что вчера, 4 мая, неизвестный несколько раз выстрелил в окна детской поликлиники №4 в Белгороде. На стёклах остались характерные следы.
Позже информацию прокомментировали в детской областной клинической больнице. Там заявили, что повреждённые окна на фото — это результат хулиганских действий подростков в 2021 году.
«По данному факту сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка, по итогам которой лица, причастные к этим действиям, были установлены и привлечены к ответственности», — сообщили на странице больницы.
Также в сообщении подчеркнули, что в настоящий момент завершается ремонт здания поликлиники. Повреждённые окна медучреждения заменят спустя два года.