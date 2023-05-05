Необычные места для отдыха в Белгородской области на майских праздниках

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
9 мая в стране отмечают День Победы. В эти дни предлагаем белгородцам посетить одно из самых знаковых мест Белгородской области — Прохоровское поле. В 1943 году здесь произошло одно из крупнейших сражений Курской битвы.
Сейчас музей-заповедник Прохоровское поле представляет собой крупный комплекс, в который входит множество памятных объектов. Основной памятник музея — Звонница, которую построили в 1995 году. Кроме того, в комплекс входит парк Победы, храм святых апостолов Петра и Павла, музей «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники, различные скульптурные композиции.
Водохранилище находится на реке Северский Донец. Место стало популярным для отдыха благодаря живописным видам. На берегу водохранилища оборудованы туристические базы, Пикник-парк, скамейки, беседки. Посетители могут также совершить водные прогулки.
Заповедник расположен в Губкине. По данным портала «Культурный регион», территория знаменита своими уникальными почвами и редкими растениями, на меловых субстратах обитают виды растений, которые существовали ещё в период обледенений.
Огромные качели расположены в Бирюче Красногвардейского района. На территории оборудована смотровая площадка с видом на город, реку и леса. По данным «Культурного региона», возле качелей есть зона для пикников со скамейками, мангалами и крытой беседкой.
Этот комплекс представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Он расположен на Михеевской горе в селе Сухарево Валуйского горокруга. Комплекс включает в себя часовню Божьей матери, храм Иоанна Предтечи, часовню Марии Магдалины, местную Голгофу, купель Апостола Иоанна Богослова и т. д. С холма посетители могут наблюдать живописный вид.
Родник расположен в Яковлевском горокруге в селе Шопино. Вода в роднике имеет необычный цвет — благодаря мелу и водорослям вода окрашивается в сине-зелёный цвет. Рядом с родником оборудована часовня и купальня.
Напомним, что 9 мая в Белгороде не будет парада и очного «Бессмертного полка». Однако в праздничные дни белгородцы смогут увидеть большую ретрооткрытку «Приветъ изъ Белгорода» на Белгородском Арбате. На открытке изображены почтальон и исторические фотографии города.
Помимо этого, к 9 мая в Белгороде установят инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». В прошлом году для её создания местные жители прислали порядка 2,5 тыс. фотографий своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Инсталляцию оборудуют возле диорамы. Белгородцам в этот день стоит прогуляться по улицам города, которые украсят тематическими флагами, лентами и арт-объектами, и отдохнуть на Везёлке, где решили оставить некоторые инсталляции после цветочного фестиваля.