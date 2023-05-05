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Необычные места для отдыха в Белгородской области на майских праздниках

5 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI
С 6 по 9 мая белгородцев ожидают длинные выходные. Это отличное время, чтобы отправиться в путешествие и увидеть необычные места Белгородской области. Бел.Ру подготовило подборку мест, которые стоит посетить в предстоящие выходные. Подробнее — в материале.

Прохоровское поле

9 мая в стране отмечают День Победы. В эти дни предлагаем белгородцам посетить одно из самых знаковых мест Белгородской области — Прохоровское поле. В 1943 году здесь произошло одно из крупнейших сражений Курской битвы.

Сейчас музей-заповедник Прохоровское поле представляет собой крупный комплекс, в который входит множество памятных объектов. Основной памятник музея — Звонница, которую построили в 1995 году. Кроме того, в комплекс входит парк Победы, храм святых апостолов Петра и Павла, музей «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники, различные скульптурные композиции.

Фото: Культурный регион

Белгородское водохранилище

Водохранилище находится на реке Северский Донец. Место стало популярным для отдыха благодаря живописным видам. На берегу водохранилища оборудованы туристические базы, Пикник-парк, скамейки, беседки. Посетители могут также совершить водные прогулки.

Заповедник «Ямская степь»

Заповедник расположен в Губкине. По данным портала «Культурный регион», территория знаменита своими уникальными почвами и редкими растениями, на меловых субстратах обитают виды растений, которые существовали ещё в период обледенений.

Гигантские качели

Огромные качели расположены в Бирюче Красногвардейского района. На территории оборудована смотровая площадка с видом на город, реку и леса. По данным «Культурного региона», возле качелей есть зона для пикников со скамейками, мангалами и крытой беседкой.

Новый Иерусалим

Этот комплекс представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Он расположен на Михеевской горе в селе Сухарево Валуйского горокруга. Комплекс включает в себя часовню Божьей матери, храм Иоанна Предтечи, часовню Марии Магдалины, местную Голгофу, купель Апостола Иоанна Богослова и т. д. С холма посетители могут наблюдать живописный вид.

Фото: Культурный регион

Голубое озеро

Родник расположен в Яковлевском горокруге в селе Шопино. Вода в роднике имеет необычный цвет — благодаря мелу и водорослям вода окрашивается в сине-зелёный цвет. Рядом с родником оборудована часовня и купальня.

Что посетить на предстоящих выходных в Белгороде?

Напомним, что 9 мая в Белгороде не будет парада и очного «Бессмертного полка». Однако в праздничные дни белгородцы смогут увидеть большую ретрооткрытку «Приветъ изъ Белгорода» на Белгородском Арбате. На открытке изображены почтальон и исторические фотографии города.

На Белгородском Арбате установили большую ретрооткрытку
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Помимо этого, к 9 мая в Белгороде установят инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». В прошлом году для её создания местные жители прислали порядка 2,5 тыс. фотографий своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Инсталляцию оборудуют возле диорамы. Белгородцам в этот день стоит прогуляться по улицам города, которые украсят тематическими флагами, лентами и арт-объектами, и отдохнуть на Везёлке, где решили оставить некоторые инсталляции после цветочного фестиваля.

Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом» вернётся в Белгород к 9 Мая
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#Майские праздники#9 мая#Прохоровское поле#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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