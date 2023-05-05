Необычные места для отдыха в Белгородской области на майских праздниках

Помимо этого, к 9 мая в Белгороде установят инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». В прошлом году для её создания местные жители прислали порядка 2,5 тыс. фотографий своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Инсталляцию оборудуют возле диорамы. Белгородцам в этот день стоит прогуляться по улицам города, которые украсят тематическими флагами, лентами и арт-объектами, и отдохнуть на Везёлке, где решили оставить некоторые инсталляции после цветочного фестиваля.