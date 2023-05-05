Мужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали

Вчера, 4 мая, в центре Валуек прогремел взрыв, похожий на прилёт. Центральную улицу сразу перекрыли, на месте работали спецслужбы. Бел.Ру стало известно, что гранату бросил неизвестный мужчина, после чего сразу же скрылся.