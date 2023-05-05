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Published Сегодня, 16:03

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Мужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали

5 мая 2023, 16:03
Фото: 1MI
Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщил глава Валуйского округа.

Вчера, 4 мая, в центре Валуек прогремел взрыв, похожий на прилёт. Центральную улицу сразу перекрыли, на месте работали спецслужбы. Бел.Ру стало известно, что гранату бросил неизвестный мужчина, после чего сразу же скрылся.

5 мая глава Валуйского округа Алексей Дыбов в вечернем прямом эфире сообщил, что виновного задержали минувшей ночью. Ему грозит уголовная ответственность.

Пострадавших нет, но выявлены минимальные повреждения в домовладениях: пострадали окна, забор. Сотрудники администрации сделали замеры, будем восстанавливать. Ночью подозреваемого задержали.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Стало известно, почему взорвалась граната в Белгородской области
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#Граната#Уголовная ответственность#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Александра Склярова#Видео
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