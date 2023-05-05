Мужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Вчера, 4 мая, в центре Валуек прогремел взрыв, похожий на прилёт. Центральную улицу сразу перекрыли, на месте работали спецслужбы. Бел.Ру стало известно, что гранату бросил неизвестный мужчина, после чего сразу же скрылся.
5 мая глава Валуйского округа Алексей Дыбов в вечернем прямом эфире сообщил, что виновного задержали минувшей ночью. Ему грозит уголовная ответственность.
Пострадавших нет, но выявлены минимальные повреждения в домовладениях: пострадали окна, забор. Сотрудники администрации сделали замеры, будем восстанавливать. Ночью подозреваемого задержали.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа