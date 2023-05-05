МЧС предупредило жителей Северного в Белгородском районе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Белгородском районе будет громко. В Северном запланировали уничтожение боеприпасов. Белгородцам пришла рассылка от РСЧС с предупреждением. Людей просят сохранять спокойствие.
В какой день проведут взрывные работы и в какое время, не сообщается.
Ранее в Старооскольском горокруге уничтожали боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы ликвидировали на специальном полигоне 21 апреля.