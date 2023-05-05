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МЧС предупредило жителей Северного в Белгородском районе

5 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI

Белгородцев предупредили о плановом уничтожении боеприпасов

В Северном Белгородского района запланировали уничтожение боеприпасов. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Сюжет
МЧС

В Белгородском районе будет громко. В Северном запланировали уничтожение боеприпасов. Белгородцам пришла рассылка от РСЧС с предупреждением. Людей просят сохранять спокойствие.

В какой день проведут взрывные работы и в какое время, не сообщается.

Ранее в Старооскольском горокруге уничтожали боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы ликвидировали на специальном полигоне 21 апреля.

Фото: РСЧС
В пятницу в Старооскольском округе уничтожат боеприпасы времён ВОВ
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#Белгородская область#Белгородский район#Боеприпас#МЧС#Взрывные работы#РСЧС#Рассылка#Наталья Корявых#Общество#Северный
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