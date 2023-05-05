«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья. Во втором квартале года норматив стоимости для расчёта соцвыплат молодым семьям составил 88 599 рублей. В первом квартале квадратный метр стоил меньше.
Показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы. Контроль за исполнением постановления возложили на жилищное управление при городской администрации.
Напомним, в первом квартале текущего года квадратный метр жилья в указанной категории составлял 87 179 рублей.