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«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал

5 мая 2023, 07:50
Фото: 1MI
Во втором квартале 2023 года норматив стоимости квадратного метра для расчёта соцвыплат молодым семьям вырос до 88 599 рублей. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья. Во втором квартале года норматив стоимости для расчёта соцвыплат молодым семьям составил 88 599 рублей. В первом квартале квадратный метр стоил меньше.

Показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы. Контроль за исполнением постановления возложили на жилищное управление при городской администрации.

Напомним, в первом квартале текущего года квадратный метр жилья в указанной категории составлял 87 179 рублей.

В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Норматив#Квадрат#Молодые семьи#Соцвыплаты
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