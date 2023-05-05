Какой будет погода на майские праздники в Белгороде

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По данным синоптиков, 6 мая в Белгороде будет облачно с прояснениями. Возможны дожди. Днём воздух прогреется до 13 градусов тепла. Ветер северный будет дуть со скоростью 5 м/с. Ночью столбик термометра не будет превышать отметку в два градуса тепла.
В воскресенье, 7 мая, будет также облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5 м/с. Днём воздух прогреется до 13 градусов тепла, а ночью температура опустится до трёх градусов выше нуля.
8 и 9 мая в Белгороде будет облачно. На День Победы прогнозируются осадки. Столбик термометра не превысит отметку +12 °C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», отклонение от нормы температуры с 1 по 4 мая наблюдалось в западной части Европейской территории России. Там температурный фон ниже нормы. А на Востоке, в Приволжском федеральном округе, на Урале температура выше нормы на четыре-шесть градусов.