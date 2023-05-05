Какой будет погода на майские праздники в Белгороде

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», отклонение от нормы температуры с 1 по 4 мая наблюдалось в западной части Европейской территории России. Там температурный фон ниже нормы. А на Востоке, в Приволжском федеральном округе, на Урале температура выше нормы на четыре-шесть градусов.