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График работы врачей и поликлиник в праздничные дни утвердили в Белгородской области

5 мая 2023, 10:38
Фото: 1MI
Жители региона смогут получить необходимую медпомощь в праздничный период. Областное правительство сообщило о работе поликлиник в Белгороде.

Белгородцы смогут получить необходимую медпомощь в праздничные дни. Поликлиники будут работать согласно утверждённым графикам. Вызывать медиков по линии 122 жители региона могут ежедневно с 8:00 до 20:00.

Дежурные врачи в поликлиниках Белгорода проведут приёмы с 8:00 до 15:00. Оба травмпункта будут работать круглосуточно. Педиатры примут детей с 8:00 до 14:00, а вызвать врача ребёнку удастся в период с 8:00 до 13:00.

Также сообщается, что приём пациентов детских поликлиник № 1, 2, 3 и выезд по вызовам 8 мая проводится поликлиникой №3, а 9 мая — поликлиникой №1. Поликлиника №4 принимает маленьких пациентов во все праздничные дни.

Белгородцы с льготами на медикаменты смогут получить лекарства 8 мая с 8:00 до 15:00 на Горького, 78. Поликлиническое отделение онкодиспансера проведёт приёмы 8 мая с 9:00 до 14:00.

Наркодиспансер будет работать круглосуточно, однако поликлиника при нём 8 и 9 мая закрыта. В поликлиническом отделении кожно-венерологического диспансера 6 и 8 мая с 8:00 до 14:00 приёмы проведёт дежурный врач. Стоматологи же окажут как плановую, так и неотложную помощь.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Медицина#Приём#Поликлиники#Дежурный врач#Правительство области
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