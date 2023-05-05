График работы врачей и поликлиник в праздничные дни утвердили в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Белгородцы смогут получить необходимую медпомощь в праздничные дни. Поликлиники будут работать согласно утверждённым графикам. Вызывать медиков по линии 122 жители региона могут ежедневно с 8:00 до 20:00.
Дежурные врачи в поликлиниках Белгорода проведут приёмы с 8:00 до 15:00. Оба травмпункта будут работать круглосуточно. Педиатры примут детей с 8:00 до 14:00, а вызвать врача ребёнку удастся в период с 8:00 до 13:00.
Также сообщается, что приём пациентов детских поликлиник № 1, 2, 3 и выезд по вызовам 8 мая проводится поликлиникой №3, а 9 мая — поликлиникой №1. Поликлиника №4 принимает маленьких пациентов во все праздничные дни.
Белгородцы с льготами на медикаменты смогут получить лекарства 8 мая с 8:00 до 15:00 на Горького, 78. Поликлиническое отделение онкодиспансера проведёт приёмы 8 мая с 9:00 до 14:00.
Наркодиспансер будет работать круглосуточно, однако поликлиника при нём 8 и 9 мая закрыта. В поликлиническом отделении кожно-венерологического диспансера 6 и 8 мая с 8:00 до 14:00 приёмы проведёт дежурный врач. Стоматологи же окажут как плановую, так и неотложную помощь.