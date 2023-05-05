График работы врачей и поликлиник в праздничные дни утвердили в Белгородской области

Наркодиспансер будет работать круглосуточно, однако поликлиника при нём 8 и 9 мая закрыта. В поликлиническом отделении кожно-венерологического диспансера 6 и 8 мая с 8:00 до 14:00 приёмы проведёт дежурный врач. Стоматологи же окажут как плановую, так и неотложную помощь.