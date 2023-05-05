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Где отметить день рождения ребёнка в Белгороде

5 мая 2023, 05:43
Фото: 1MI
Журналисты Бел.Ру изучили цены и места, где можно провести детский день рождения в областном центре. Подробнее — в материале.

Празднование детского дня рождения за большим семейным столом с приглашёнными друзьями у современных ребят уже не в моде. Как правило, родители стараются организовать для своих чад незабываемые праздники с аниматорами, различными шоу и активностями. Как можно провести праздник — изучили журналисты Бел.Ру.

Развлекательные центры

Этот вариант отлично подойдёт для тех, кто хочет совместить различные активности в одном месте. К примеру, в подобных центрах собраны игровые зоны, обеденная комната, батут, лабиринт и даже квест-комнаты. Оптом можно заказать и аниматора, который будет развлекать гостей с именинником на протяжении нескольких часов. Средняя стоимость на 8-10 детей составляет порядка 13-15 тысяч рублей.

Квесты

Квесты в реальности — одно из самых популярных развлечений в Белгороде. Организаторы предлагают различные испытания для детей всех возрастов. К примеру, можно стать героем фильма «Один дома» или присоединиться к банде мафии. Для любителей острых ощущений есть квесты в жанре хоррор. А дети младшего школьного возраста могут испытать на себе роль пиратов или космонавтов. Стоимость на одного человека стартует от 800 рублей.

Лазертаг

Для подвижных ребят хорошим вариантом станет лазертаг. Игра развивает меткость, внимательность и выносливость. Это наиболее удобная и комфортная командная игра для детского праздника, что, прежде всего, объясняется отсутствием тяжёлого обмундирования. Ведь для того, чтобы дети смогли играть в лазертаг, потребуются всего лишь несколько небольших жилетов со специальными датчиками. Средняя стоимость за одного ребёнка — порядка 1000 рублей.

Аквапарк

Отдохнуть всей семьёй или компанией можно в аквапарке. На территории объекта расположены взрослые и детские водные аттракционы, как спокойные, так и экстремальные, а также несколько бассейнов, фотостудия, кафе, магазины, релакс-зона. Цена за одного ребёнка ростом до 1,5 метров составляет 1025 рублей в будние дни. Также для именинника и его гостей действует скидка 30% (до пяти человек).

«Мастерславль»

Разнообразить праздник можно походом в город в миниатюре со своей инфраструктурой и законами. Там дети выполняют «взрослые функции» и становятся мастерами в той или иной отрасли через игру. В городе мастеров есть специальные программы для именинников и его гостей, куда входят квест и свободное посещение мастерских. Стоимость за одного ребёнка — 1200 рублей.

Виртуальная реальность

VR-аттракционы — это новая реальность. Оборудование, которое позволит участникам окунуться в захватывающую атмосферу разнообразных современных игр. Дети могут отправиться на Марс, Дикий Запад или космическую станцию. Некоторые арены предлагают на заказ специальное пакетное предложение. В нём есть всё для того, чтобы торжество прошло комфортно и феерично. Цена за игру на одного человека в будние дни начинается от 600 рублей.

 

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