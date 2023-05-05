Где отметить день рождения ребёнка в Белгороде

Отдохнуть всей семьёй или компанией можно в аквапарке. На территории объекта расположены взрослые и детские водные аттракционы, как спокойные, так и экстремальные, а также несколько бассейнов, фотостудия, кафе, магазины, релакс-зона. Цена за одного ребёнка ростом до 1,5 метров составляет 1025 рублей в будние дни. Также для именинника и его гостей действует скидка 30% (до пяти человек).