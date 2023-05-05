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Флаги и звёзды: в Белгороде готовятся ко Дню Победы (видео)

5 мая 2023, 07:11
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
Областной центр практически готов отмечать 9 мая. В городе установили инсталляции в виде звёзд и флаги. Украсили и вход в областное правительство.

Журналисты Бел.Ру прошлись по центру города и засняли, как в Белгороде готовятся ко Дню Победы. К примеру, около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» установили инсталляции в виде звёзд. Также украсили сцену в парке Победы.

Декорации появились и на Соборной площади, а также около входа в областное правительство. На окнах появились портреты участников Великой Отечественной войны.

А в Центральном парке установили крупные цифры с датой начала и окончания Великой Отечественной войны. Подробнее — на видео.

Видео: Bel.ru
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#Кристина Семенчук#День Победы#Украшение#Белгород#Центральный парк#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Видео
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