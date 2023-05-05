Флаги и звёзды: в Белгороде готовятся ко Дню Победы (видео)

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Журналисты Бел.Ру прошлись по центру города и засняли, как в Белгороде готовятся ко Дню Победы. К примеру, около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» установили инсталляции в виде звёзд. Также украсили сцену в парке Победы.
Декорации появились и на Соборной площади, а также около входа в областное правительство. На окнах появились портреты участников Великой Отечественной войны.
А в Центральном парке установили крупные цифры с датой начала и окончания Великой Отечественной войны. Подробнее — на видео.