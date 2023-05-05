Флаги и звёзды: в Белгороде готовятся ко Дню Победы (видео)

Журналисты Бел.Ру прошлись по центру города и засняли, как в Белгороде готовятся ко Дню Победы. К примеру, около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» установили инсталляции в виде звёзд. Также украсили сцену в парке Победы.