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Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области

5 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI
Космонавт. Архивное фото

Эксперт рассказал о не лучшем старте проката фильма «Вызов» в Белгородской области

Совладелец белгородского кинотеатра «Радуга» Денис Загребайлов рассказал Бел.Ру, как регион встретил отечественную картину «Вызов». По словам эксперта, до конца ожидания не оправдались.

Как сообщил изданию Денис Загребайлов, которому принадлежит 25% киноцентра «Русич», фильм «Вызов» собрал меньше зрителей, чем ожидалось изначально.

Фильм «Вызов» стартанул ниже ожиданий. Но отзывы о фильме хорошие от наших гостей, поэтому ждём работу «сарафанного радио». И приглашаем всех на первый фильм, снятый в космосе.
Денис Загребайлов

Согласно данным системы ЕАИС, в апреле картина собрала в регионе больше всего денег — 8 млн рублей, обогнав американский боевик «Джон Уик 4». А за пять дней мая фильм заработал 1,6 млн рублей — прошло уже 446 сеансов, каждый из которых в среднем посетило по 14 зрителей.

«Вызов» — первый полнометражный фильм, снятый в космосе. Драма 2023 года повествует о спасении космонавта хирургом. Режиссёр — Клим Шипенко. В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков.

На данный момент кинокартина получила по большей части хорошие отзывы. Но, как и любой отечественный кинопродукт последних лет, стала поводом для бурных дискуссий.

Напомним, что ранее на оперсовещании с Вячеславом Гладковым правительство обсудило проблемы кинотеатров в условиях санкций. Губернатор отметил, что кроме «Чебурашки» у нас смотреть нечего, а бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев обратил внимание на общее плачевное состояние кинобизнеса в регионе.

«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатров
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