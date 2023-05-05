Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как сообщил изданию Денис Загребайлов, которому принадлежит 25% киноцентра «Русич», фильм «Вызов» собрал меньше зрителей, чем ожидалось изначально.
Фильм «Вызов» стартанул ниже ожиданий. Но отзывы о фильме хорошие от наших гостей, поэтому ждём работу «сарафанного радио». И приглашаем всех на первый фильм, снятый в космосе.
Денис Загребайлов
Согласно данным системы ЕАИС, в апреле картина собрала в регионе больше всего денег — 8 млн рублей, обогнав американский боевик «Джон Уик 4». А за пять дней мая фильм заработал 1,6 млн рублей — прошло уже 446 сеансов, каждый из которых в среднем посетило по 14 зрителей.
«Вызов» — первый полнометражный фильм, снятый в космосе. Драма 2023 года повествует о спасении космонавта хирургом. Режиссёр — Клим Шипенко. В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков.
На данный момент кинокартина получила по большей части хорошие отзывы. Но, как и любой отечественный кинопродукт последних лет, стала поводом для бурных дискуссий.
Напомним, что ранее на оперсовещании с Вячеславом Гладковым правительство обсудило проблемы кинотеатров в условиях санкций. Губернатор отметил, что кроме «Чебурашки» у нас смотреть нечего, а бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев обратил внимание на общее плачевное состояние кинобизнеса в регионе.