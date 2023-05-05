Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области

Согласно данным системы ЕАИС, в апреле картина собрала в регионе больше всего денег — 8 млн рублей, обогнав американский боевик «Джон Уик 4». А за пять дней мая фильм заработал 1,6 млн рублей — прошло уже 446 сеансов, каждый из которых в среднем посетило по 14 зрителей.