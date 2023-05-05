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Энергетики на передовой поздравили бойцов с наступающим Днём Победы

5 мая 2023, 06:45
Фото: ПАО «Россети Центр
В ЛНР, где компания реализует специальный инфраструктурный проект, генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел ряд встреч по вопросам энергоснабжения новых территорий.

В рамках поездки руководитель энергокомпании на передовой вручил бойцам автомобиль, дизель-генератор, БПЛА, средства связи, а также другие вещи первой необходимости, поздравил участников специальной военной операции с наступающей 78-й годовщиной Великой Победы.

Фото: ПАО «Россети Центр

«В новых российских регионах мы реализовали огромный объем работ по восстановлению разрушенной энергосетевой инфраструктуры. Сегодня мы продолжаем активно работать над обеспечением надежного электроснабжения жителей и предприятий Республики. Российские энергетики всегда на первой линии и хорошо понимают бойцов на передовой, их нужды и пожелания. Именно поэтому в преддверии великой для всей нашей страны даты — 9 мая, мы привезли бойцам немного тепла и света», — рассказал Игорь Маковский.

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#Кристина Семенчук#ПАО «Россети Центр»#Маковский#Передовая#Бойцы#Общество#Белгородская область
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