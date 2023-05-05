bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2023, 06:45

Published 5 мая 2023, 06:45

Modified 5 мая 2023, 06:47

Updated 5 мая 2023, 06:47

Энергетики на передовой поздравили бойцов с наступающим Днём Победы

5 мая 2023, 06:45
В ЛНР, где компания реализует специальный инфраструктурный проект, генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел ряд встреч по вопросам энергоснабжения новых территорий.

В рамках поездки руководитель энергокомпании на передовой вручил бойцам автомобиль, дизель-генератор, БПЛА, средства связи, а также другие вещи первой необходимости, поздравил участников специальной военной операции с наступающей 78-й годовщиной Великой Победы.

«В новых российских регионах мы реализовали огромный объем работ по восстановлению разрушенной энергосетевой инфраструктуры. Сегодня мы продолжаем активно работать над обеспечением надежного электроснабжения жителей и предприятий Республики. Российские энергетики всегда на первой линии и хорошо понимают бойцов на передовой, их нужды и пожелания. Именно поэтому в преддверии великой для всей нашей страны даты — 9 мая, мы привезли бойцам немного тепла и света», — рассказал Игорь Маковский.

Читайте также:
Глава «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с энергетиками из Китая«Россети Центр» протестирует систему автоматизированного управления освещениемИгорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» с Днём энергетика
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Бойцы#ПАО «Россети Центр»
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика