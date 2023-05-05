Энергетики на передовой поздравили бойцов с наступающим Днём Победы

«В новых российских регионах мы реализовали огромный объем работ по восстановлению разрушенной энергосетевой инфраструктуры. Сегодня мы продолжаем активно работать над обеспечением надежного электроснабжения жителей и предприятий Республики. Российские энергетики всегда на первой линии и хорошо понимают бойцов на передовой, их нужды и пожелания. Именно поэтому в преддверии великой для всей нашей страны даты — 9 мая, мы привезли бойцам немного тепла и света», — рассказал Игорь Маковский.