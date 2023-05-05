Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Изображение материала

Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест

5 мая 2023, 09:42
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Под арестом бывший градоначальник, а также экс-гендиректор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС останется до 5 июля включительно, сообщает ТАСС. Уголовные дела против Иванова возбудили за превышение полномочий и получение крупных взяток.

Антон Иванов, бывший мэр Белгорода, останется под арестом вплоть до 5 июля. Меру пресечения для экс-градоначальника продлили ещё на два месяца. Соответствующее решение принял Белгородский областной суд 5 мая.

Иванов не только бывший мэр Белгорода, но и экс-гендиректор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС. Против него возбудили уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и за получение крупной взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Претензии у следствия к Иванову возникли за период работы гендиректором БИКа.

Задержание Антона Иванова подтвердили 8 марта. Известно, что он пытался вылететь в Узбекистан. Однако в аэропорту Домодедово его задержали сотрудники ФСБ.

Изначально правоохранители сообщали о якобы получении Ивановым взятки в виде автомобиля. Затем стало известно, что его обвинили в получении взятки в виде ультрабука Lenovo и в незаконной продаже земельных участков: нанесённый области ущерб оценили в 10 млн рублей.

«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвокатаЗадержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из РоссииЧем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода
#Инна Рогова#Арест#Мера пресечения#Общество#Новости Белгорода#Коррупция#Уголовное дело#Превышение полномочий#Бик#Экс-мэр Белгорода#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов
Подпишитесь
Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небе
Сегодня, 08:16
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
Сегодня, 07:50
Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Сегодня, 10:05
В Белгороде не будет салюта в День Победы
Сегодня, 07:42
Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области
Сегодня, 09:45