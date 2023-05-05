Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест

Иванов не только бывший мэр Белгорода, но и экс-гендиректор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС. Против него возбудили уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и за получение крупной взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Претензии у следствия к Иванову возникли за период работы гендиректором БИКа.