Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест

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Антон Иванов, бывший мэр Белгорода, останется под арестом вплоть до 5 июля. Меру пресечения для экс-градоначальника продлили ещё на два месяца. Соответствующее решение принял Белгородский областной суд 5 мая.
Иванов не только бывший мэр Белгорода, но и экс-гендиректор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС. Против него возбудили уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и за получение крупной взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Претензии у следствия к Иванову возникли за период работы гендиректором БИКа.
Задержание Антона Иванова подтвердили 8 марта. Известно, что он пытался вылететь в Узбекистан. Однако в аэропорту Домодедово его задержали сотрудники ФСБ.
Изначально правоохранители сообщали о якобы получении Ивановым взятки в виде автомобиля. Затем стало известно, что его обвинили в получении взятки в виде ультрабука Lenovo и в незаконной продаже земельных участков: нанесённый области ущерб оценили в 10 млн рублей.