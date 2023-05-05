Чат-бот без забот

Posted 5 мая 11:09
Published 5 мая 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Заботясь о своих клиентах, крупнейшая в России* страховая компания «СОГАЗ» совершенствует сервисы для автовладельцев, чтобы оперативно помогать им в подобных случаях. Одной из таких новинок, внедренных компанией, стала возможность оформить заявление о страховом событии по каско с помощью чат-бота в Telegram — @SogazRuBot. Через него же можно отправить и обращение по ОСАГО.
С помощью этого сервиса клиенты могут в режиме онлайн сообщить о страховом случае, направить документы о событии в страховую компанию и узнать о ее решении.
Как это работает? Чтобы воспользоваться чат-ботом, клиенту нужно пройти по ссылке https://t.me/SogazRuBot и зарегистрироваться, затем ввести свой номер телефона и подтвердить его с помощью исходящего звонка. Далее следует указать свои ФИО и адрес электронной почты, номер договора страхования, по которому произошло событие, а также ответить на вопросы чат-бота о ДТП. После этого обращение клиента будет проверено и зарегистрировано специалистами СОГАЗа.
По полису каско страховое событие может быть урегулировано дистанционно**, без визита клиента в офис. При этом направление на ремонт можно получить прямо в чате.
По полису ОСАГО специалисты СОГАЗа проверят материалы, направленные онлайн, а клиенту нужно будет посетить офис только один раз — предоставить оригиналы документов и транспортное средство для осмотра вне очереди. После заключения соглашения об урегулировании убытка денежные средства поступят на расчетный счет в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения***.
Таким образом, новый функционал позволяет клиентам значительно сэкономить время на урегулирование убытков по автострахованию и сводит к минимуму количество визитов в страховую компанию. При этом автовладельцам нет необходимости скачивать дополнительные приложения.
Чат-бот работает круглосуточно и в настоящее время доступен клиентам, чье страховое событие произошло в одном из следующих регионов (в СОГАЗе отмечают, что их число регулярно пополняется):
— Москва
— Московская область
— Белгородская область
— Брянская область
— Владимирская область
— Воронежская область
— Ивановская область
— Калужская область
— Костромская область
— Курская область
— Липецкая область
— Орловская область
— Рязанская область
— Смоленская область
— Тамбовская область
— Тверская область
— Тульская область
— Ярославская область
— Санкт-Петербург
— Ленинградская область
— Архангельская область
— Вологодская область
— Калининградская область
— Республика Карелия
— Республика Коми
— Мурманская область
— Новгородская область
— Псковская область
— Республика Татарстан (г. Казань)
— Нижегородская область
— Республика Башкортостан (г. Уфа)
— Волгоградская область
— Краснодарский край
— Ростовская область
— Ставропольский край
— Свердловская область
Важно понимать, что этот сервис предназначен для урегулирования страховых событий, не повлекших за собой серьезные последствия. Если же произошло крупное ДТП, автомобиль в результате происшествия оказался не на ходу или получил значительные повреждения (например, перевернулся или съехал в кювет), рекомендуется обратиться в ближайший офис СОГАЗа или по телефону 8 800 333 0 888.
Сохраните чат-бота @SogazRuBot в списке ваших контактов в Telegram, и тогда он будет всегда под рукой!
* По объему страховых премий на основании данных Банка России за 6 месяцев 2022 года.
** Удаленное урегулирование доступно при успешном оформлении обращения страхователем-собственником автомобиля или страхователем-представителем собственника на основании подтверждающих документов.
*** Указан типичный срок, в отдельных случаях может потребоваться больше времени (при соблюдении общего срока осуществления страховой выплаты, предусмотренного п. 21. ст. 12 закона об ОСАГО). Условия действительны в случае получения выплаты в денежной форме. Для получения возмещения в указанный срок требуется предоставить полный комплект документов.
С подробными условиями страхования, памяткой и правилами страхования можно ознакомиться на сайте sogaz.ru и у представителей АО «СОГАЗ».
Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ №1208, ОС №1208-02, ОС №1208-03, ОС №1208-04, ОС №1208-05, ПС №1208. АО «СОГАЗ».