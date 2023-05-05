Бывший советский диссидент выразил мнение об аресте журналиста Гершковича

Щаранский выразил надежду на то, что США будут вести жесткую политику относительно освобождения американского журналиста. Он также отметил сходство между этим случаем и своей собственной ситуацией. Щаранский был одним из основателей Московской Хельсинской группы и в 1970-е годы был арестован по обвинениям в измене родине и клевете. Ему удалось выйти на свободу только после обмена агентами разведки на "мосту шпионов".