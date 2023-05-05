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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Бывший советский диссидент выразил мнение об аресте журналиста Гершковича

5 мая 2023, 13:57
После задержания журналиста WSJ Эвана Гершковича в России представители Госдепа США консультировались с правозащитником и бывшим советским диссидентом Натаном Щаранским.

Об этом последний рассказал в интервью RTVI.

Щаранский выразил надежду на то, что США будут вести жесткую политику относительно освобождения американского журналиста. Он также отметил сходство между этим случаем и своей собственной ситуацией. Щаранский был одним из основателей Московской Хельсинской группы и в 1970-е годы был арестован по обвинениям в измене родине и клевете. Ему удалось выйти на свободу только после обмена агентами разведки на "мосту шпионов".

В настоящее время Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы за подозрение в шпионаже.

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