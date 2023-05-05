Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Ранее стало известно, что другого офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область. Ему грозит до десяти лет колонии. В результате непредотвращённого удара погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, пострадала техника.