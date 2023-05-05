Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
К 13 годам тюрьмы приговорили бывшего военнослужащего из Белгородской области. Приговор 5 мая озвучили во Втором Западном окружном военном суде.
Мужчину обвиняли в государственной измене. Сообщается, что преступление он совершил до начала спецоперации. Остальные детали дела неизвестны, так как материалы имеют гриф «секретно».
Дополнительно наказывать штрафом и ограничением свободы суд бывшего военнослужащего не стал. При вынесении приговора учли сложное материальное положение мужчины.
Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что другого офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область. Ему грозит до десяти лет колонии. В результате непредотвращённого удара погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, пострадала техника.