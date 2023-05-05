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Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

5 мая 2023, 10:05
Фото: 1MI
Преступление он совершил до начала спецоперации. Наказывать дополнительно штрафом и ограничением свободы суд мужчину не стал — учёл его сложное материальное положение, сообщает ТАСС.

К 13 годам тюрьмы приговорили бывшего военнослужащего из Белгородской области. Приговор 5 мая озвучили во Втором Западном окружном военном суде.

Мужчину обвиняли в государственной измене. Сообщается, что преступление он совершил до начала спецоперации. Остальные детали дела неизвестны, так как материалы имеют гриф «секретно».

Дополнительно наказывать штрафом и ограничением свободы суд бывшего военнослужащего не стал. При вынесении приговора учли сложное материальное положение мужчины.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что другого офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область. Ему грозит до десяти лет колонии. В результате непредотвращённого удара погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, пострадала техника.

Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область
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#Инна Рогова#Госизмена#Военнослужащий#Приговор#Колония#Происшествия#Белгородская область
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