«Белгранкорм» отчитался о прибыли в 6,9 млрд рублей

ООО «Белгранкорм — Холдинг» было зарегистрировано 21 марта 2005 года в Белгородской области. Компании принадлежит 99,95% активов ООО «Белгранкорм», зарегистрированного в 1998 году. При этом сам «Белгранкорм — Холдинг» на 85% принадлежит кипрской компании Lorell Limited. Последней также принадлежит 0,05% «Белгранкорма».