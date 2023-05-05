«Белгранкорм» отчитался о прибыли в 6,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
ООО «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») отчиталось о доходах за 2022 год. По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, в прошлом году чистая прибыль компании составила 6,885 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее «БГК» заработал 5,9 млрд рублей — практически на миллиард меньше.
Выручка компании в 2022 году — 34,7 млрд рублей. В 2021 году было меньше — 31 млрд рублей.
ООО «Белгранкорм — Холдинг» было зарегистрировано 21 марта 2005 года в Белгородской области. Компании принадлежит 99,95% активов ООО «Белгранкорм», зарегистрированного в 1998 году. При этом сам «Белгранкорм — Холдинг» на 85% принадлежит кипрской компании Lorell Limited. Последней также принадлежит 0,05% «Белгранкорма».