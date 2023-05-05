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Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небе

5 мая 2023, 08:16
Фото: «Авто Белгород»

Лунное гало заметили в небе над Белгородской областью

Необычное природное явление увидели жители Белгорода, Белгородского и Корочанского районов. Фотографиями жители региона делятся в Сети.
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Природа

Лунное гало заметили в белгородском небе. Необычное природное явление увидели жители Белгорода, Белгородского и Корочанского районов. Белгородцы делятся фотографиями гало в Сети.

«Метеовести» пояснили, что гало возникает при появлении тонких перистых облаков. Последние являются признаком поступления на высотах тёплых масс воздуха. Зимой это говорит о потеплении, но летом — не всегда.

Размеры и цвет гало очень разнообразны. Ранее считалось, что это явление возникает перед дождём, однако это не совсем верно. Развитие фронтальной облачности, несущей дожди, начинается с ледяных перистых облаков. В них и происходит преломление света.

Фото: «Авто Белгород»
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Корочанский район#Лунное гало#Природа#Природное явление#Общество#Фотофакт
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