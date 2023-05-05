Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небе

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Лунное гало заметили в белгородском небе. Необычное природное явление увидели жители Белгорода, Белгородского и Корочанского районов. Белгородцы делятся фотографиями гало в Сети.
«Метеовести» пояснили, что гало возникает при появлении тонких перистых облаков. Последние являются признаком поступления на высотах тёплых масс воздуха. Зимой это говорит о потеплении, но летом — не всегда.
Размеры и цвет гало очень разнообразны. Ранее считалось, что это явление возникает перед дождём, однако это не совсем верно. Развитие фронтальной облачности, несущей дожди, начинается с ледяных перистых облаков. В них и происходит преломление света.