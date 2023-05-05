Белгородцев будут штрафовать за запуск салюта в День Победы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Белгородская полиция напоминает, что в соответствии с постановлением губернатора на территории региона запрещено запускать пиротехнические изделия, в том числе салюты и фейерверки.
За использование пиротехники в нарушение действующего запрета в соответствии с ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.
пресс-служба УМВД по региону
Также запрещена продажа фейерверков. За их незаконную реализацию грозят санкции: простых граждан будут штрафовать на две тысячи рублей, юридические лица — на 40 тыс. рублей.
О том, что на 9 мая не будет салюта, сообщил сегодня мэр Валентин Демидов. Ранее градоначальник также сообщал о запрете фейерверков на Новый год.
Отсутствие салюта — не повод забывать о важном празднике. Белгородцев ждут другие мероприятия, а подробнее о программе можно почитать ниже.