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Белгородцев будут штрафовать за запуск салюта в День Победы

5 мая 2023, 08:21
Фото: 1MI
Сегодня стало известно, что праздничного салюта на День Победы в Белгороде не будет. Запрет на запуск касается и простых граждан, отмечает пресс-служба УМВД по региону.

Белгородская полиция напоминает, что в соответствии с постановлением губернатора на территории региона запрещено запускать пиротехнические изделия, в том числе салюты и фейерверки.

За использование пиротехники в нарушение действующего запрета в соответствии с ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.
пресс-служба УМВД по региону

Также запрещена продажа фейерверков. За их незаконную реализацию грозят санкции: простых граждан будут штрафовать на две тысячи рублей, юридические лица — на 40 тыс. рублей.

О том, что на 9 мая не будет салюта, сообщил сегодня мэр Валентин Демидов. Ранее градоначальник также сообщал о запрете фейерверков на Новый год.

Отсутствие салюта — не повод забывать о важном празднике. Белгородцев ждут другие мероприятия, а подробнее о программе можно почитать ниже.

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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Белгородская область#Валентин Демидов#УМВД региона#Общество#Салют#Фейерверк#Запрет
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