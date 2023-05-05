Белгородцам не восстановили шиферную кровлю после обстрела

Белгородец сообщил губернатору в вечернем прямом эфире, что после обстрела села Казинка в доме его родителей повредило крышу. Но за полноценный ремонт власти так и не взялись – сообщили, что шифера нет, и только залатали дыры. Хотя в то же время, заметил мужчина, соседу ставили забор из шифера.