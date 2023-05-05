Белгородцам не восстановили шиферную кровлю после обстрела

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Белгородец сообщил губернатору в вечернем прямом эфире, что после обстрела села Казинка в доме его родителей повредило крышу. Но за полноценный ремонт власти так и не взялись – сообщили, что шифера нет, и только залатали дыры. Хотя в то же время, заметил мужчина, соседу ставили забор из шифера.
Вячеслав Гладков предложил белгородцу и его родителям встретиться с главой округа и обсудить ситуацию.
По докладу главы, претензий у Ваших родителей нет. Но дал поручение главе Валуйского округа Алексею Дыбову встретиться с Вами и Вашими родителями. Если работу нужно сделать более качественно, всё сделают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области