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Белгородцам не восстановили шиферную кровлю после обстрела

5 мая 2023, 19:05
Фото: 1MI
Хотя Вячеслав Гладков в прямом эфире отметил, что жалоб по этому поводу им не поступало.

Белгородец сообщил губернатору в вечернем прямом эфире, что после обстрела села Казинка в доме его родителей повредило крышу. Но за полноценный ремонт власти так и не взялись – сообщили, что шифера нет, и только залатали дыры. Хотя в то же время, заметил мужчина, соседу ставили забор из шифера.

Вячеслав Гладков предложил белгородцу и его родителям встретиться с главой округа и обсудить ситуацию.

По докладу главы, претензий у Ваших родителей нет. Но дал поручение главе Валуйского округа Алексею Дыбову встретиться с Вами и Вашими родителями. Если работу нужно сделать более качественно, всё сделают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Крыша#Шифер#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Алексей дыбов
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