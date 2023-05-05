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Белгородская область второй раз за день попала под обстрел

5 мая 2023, 09:01
Фото: Bel.ru

МЧС предупредило об обстреле Мурома в Белгородской области

С утра 5 мая Шебекинский горокруг находится под огнём. Под обстрел попали два населённых пункта.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно около 11:50. Официальной информации о последствиях обстрела не было.

С утра 5 мая это уже второй населённый пункт в Шебекинском горокруге, попавший под огонь. Ранее сообщалось об обстреле Красного в Шебекинском горокруге.

С начала недели, помимо Красного, МЧС сообщало об обстрелах в Щетиновке Белгородского района, Ленинском, Новой Таволжанке, хуторе Балки в Шебекинском горокруге.

Белгородская область вновь попала под обстрел
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Инна Рогова
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