Белгородская область второй раз за день попала под обстрел

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
ВСУ обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно около 11:50. Официальной информации о последствиях обстрела не было.
С утра 5 мая это уже второй населённый пункт в Шебекинском горокруге, попавший под огонь. Ранее сообщалось об обстреле Красного в Шебекинском горокруге.
С начала недели, помимо Красного, МЧС сообщало об обстрелах в Щетиновке Белгородского района, Ленинском, Новой Таволжанке, хуторе Балки в Шебекинском горокруге.