Белгородку оштрафовали за превышение скорости, когда её авто было на эвакуаторе

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Жительницу Белгорода оштрафовали за превышение скорости, пока её машина была на эвакуаторе. Как рассказал муж нарушительницы, это первый её штраф за последние 14 лет.
ПДД белгородка якобы нарушила на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. Автомобиль «двигался» со скоростью 100 км/ч при разрешённых 60 км/ч. При этом на фото явно видно, как легковушку везёт эвакуатор.
Это не первый курьёзный случай на дорогах. В минувшем году жительница Белгорода получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел. Когда сработала система ПВО, автомобилистка находилась в платной зоне.