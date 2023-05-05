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Белгородку оштрафовали за превышение скорости, когда её авто было на эвакуаторе

5 мая 2023, 06:56
Фото: 1MI
Как рассказал супруг «нарушительницы», это её первый штраф за последние 14 лет. Подробности сообщает Telegram-канал «Синие Ведёрки».

Жительницу Белгорода оштрафовали за превышение скорости, пока её машина была на эвакуаторе. Как рассказал муж нарушительницы, это первый её штраф за последние 14 лет.

ПДД белгородка якобы нарушила на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. Автомобиль «двигался» со скоростью 100 км/ч при разрешённых 60 км/ч. При этом на фото явно видно, как легковушку везёт эвакуатор.

Это не первый курьёзный случай на дорогах. В минувшем году жительница Белгорода получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел. Когда сработала система ПВО, автомобилистка находилась в платной зоне.

Фото: Telegram-канал «Синие Ведерки»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Нарочно не придумаешь#Дорога#Автомобиль#Штраф#Превышение скорости#Эвакуатор
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