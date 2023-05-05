Белгородка предложила создать закон, обязывающий украшать дома ко Дню Победы

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» одна из жительниц пожаловалась, что сейчас очень трудно найти георгиевские ленты и флажки на продажу по приемлемым ценам. Для этого ей пришлось обойти весь город.
Поэтому жительница предложила создать закон, обязывающий всех жителей Белгородской области украшать свои дома и предприятия ко Дню Победы. Тогда приобрести символы праздника стало бы проще.
Вячеслав Гладков впечатлился предложением жительницы, но решил, что на создание закона потребуется много сил и денег, поэтому предложил жителям по собственному желанию украшать дома.
Согласен, что это великий праздник, требующий от нас особого отношения, в том числе оформления балконов, машин и так далее. Но почему нужно обязательно всех заставлять? Никогда в таком случае ничего хорошего не происходит. Истории наших предков внутри каждого из нас, многие вешают фотографии своих дедушек и бабушек на видные места. Заставлять никого не нужно, можно просто взять и сделать. Всё зависит от желания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области