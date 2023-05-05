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Белгородка предложила создать закон, обязывающий украшать дома ко Дню Победы

5 мая 2023, 18:12
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков поблагодарил женщину за инициативу, но от создания закона отказался. В прямом эфире глава региона объяснил своё решение.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» одна из жительниц пожаловалась, что сейчас очень трудно найти георгиевские ленты и флажки на продажу по приемлемым ценам. Для этого ей пришлось обойти весь город.

Поэтому жительница предложила создать закон, обязывающий всех жителей Белгородской области украшать свои дома и предприятия ко Дню Победы. Тогда приобрести символы праздника стало бы проще.

Вячеслав Гладков впечатлился предложением жительницы, но решил, что на создание закона потребуется много сил и денег, поэтому предложил жителям по собственному желанию украшать дома.

Согласен, что это великий праздник, требующий от нас особого отношения, в том числе оформления балконов, машин и так далее. Но почему нужно обязательно всех заставлять? Никогда в таком случае ничего хорошего не происходит. Истории наших предков внутри каждого из нас, многие вешают фотографии своих дедушек и бабушек на видные места. Заставлять никого не нужно, можно просто взять и сделать. Всё зависит от желания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Георгиевские ленты#День Победы#Закон#Общество#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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