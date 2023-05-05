Белгородец задушил приятеля электрическим проводом во время празднования Нового года

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Белгородец задушил знакомого с помощью провода на Новый год. Жителя Белгородского района приговорили к тюремному сроку.
Мужчина отмечал праздник в компании односельчан у себя дома. Выпивший хозяин и его гость поругались из-за личных взаимоотношений. Злоумышленник и потерпевший начали драться. Подсудимый нашёл удлинитель и задушил гостя.
Во время судебного заседания белгородец полностью признал вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тыс. рублей удовлетворили.
Приговор пока не вступил в законную силу.