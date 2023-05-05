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Белгородец задушил приятеля электрическим проводом во время празднования Нового года

5 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI
Трагедия произошла в зимние праздники. Мужчину приговорили к тюремному сроку, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородец задушил знакомого с помощью провода на Новый год. Жителя Белгородского района приговорили к тюремному сроку.

Мужчина отмечал праздник в компании односельчан у себя дома. Выпивший хозяин и его гость поругались из-за личных взаимоотношений. Злоумышленник и потерпевший начали драться. Подсудимый нашёл удлинитель и задушил гостя.

Во время судебного заседания белгородец полностью признал вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тыс. рублей удовлетворили.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Убийство#Происшествия#Провод#Конфликт#Ссора#Новый год
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