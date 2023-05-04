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ВСУ обстреляли Белгородский район

4 мая 2023, 10:51
Фото: Bel.ru

Щетиновка в Белгородской области попала под обстрел

О происшествии МЧС сообщило в районе 13:40. Подробностей на момент написания заметки не было.
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Обстрел

4 мая Щетиновка в Белгородском районе попала под обстрел ВСУ. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

О происшествии сообщалось только в рассылке РСЧС. Официальных комментариев по ситуации не было.

Ранее некоторые источники в Сети сообщили об обстреле посёлка Прилесье. Однако в региональном правительстве эту информацию не подтвердили. Бел.Ру сообщили, что обстрел был рядом с населённым пунктом, свет в посёлке при этом не пропадал.

Кроме того, сообщалось, что под Белгородом сбили беспилотник Shark. Такой аппарат предназначен для разведки и корректировки направления ударов.

В результате обстрелов в Шебекинском округе повреждены 637 домов
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Щетиновка
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