ВСУ обстреляли Белгородский район

Ранее некоторые источники в Сети сообщили об обстреле посёлка Прилесье. Однако в региональном правительстве эту информацию не подтвердили. Бел.Ру сообщили, что обстрел был рядом с населённым пунктом, свет в посёлке при этом не пропадал.