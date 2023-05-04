ВСУ обстреляли Белгородский район

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
4 мая Щетиновка в Белгородском районе попала под обстрел ВСУ. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.
О происшествии сообщалось только в рассылке РСЧС. Официальных комментариев по ситуации не было.
Ранее некоторые источники в Сети сообщили об обстреле посёлка Прилесье. Однако в региональном правительстве эту информацию не подтвердили. Бел.Ру сообщили, что обстрел был рядом с населённым пунктом, свет в посёлке при этом не пропадал.
Кроме того, сообщалось, что под Белгородом сбили беспилотник Shark. Такой аппарат предназначен для разведки и корректировки направления ударов.