Власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

Также Милёхин опроверг отстранение ребёнка от занятий на неделю. По его словам, мальчик был на больничном, а теперь вернулся к занятиям. Ранее мы писали, что «необычными вещами» были порох, селитра и керосин. Сейчас инцидент проверяет полиция.



