Власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Белгородский министр образования Андрей Милёхин прокомментировал ситуацию в школе Старого Оскола №5. Местная жительница Елена написала, что в учебном заведении якобы готовился теракт, но ситуацию замяли.
У ученика девятого класса в рюкзаке нашли подозрительные вещи. Ребёнка просто отстранили на неделю, а он вышел и дальше продолжает посещать школу. Семья — беженцы с Украины.
Елена, белгородка
Чиновник подтвердил, что «ряд событий» в школе №5 произошёл, но попытку подготовки теракта опроверг.
Педагоги обратили внимание на необычные для посещения школы предметы и вовремя уведомили всех заинтересованных и уполномоченных лиц. Сейчас идёт разбирательство.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области
Также Милёхин опроверг отстранение ребёнка от занятий на неделю. По его словам, мальчик был на больничном, а теперь вернулся к занятиям. Ранее мы писали, что «необычными вещами» были порох, селитра и керосин. Сейчас инцидент проверяет полиция.