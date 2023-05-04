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Власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

4 мая 2023, 16:02
Фото: 1MI
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин во время прямого эфира заявил, что попытки нападения не было. Сейчас в ситуации разбираются.

Белгородский министр образования Андрей Милёхин прокомментировал ситуацию в школе Старого Оскола №5. Местная жительница Елена написала, что в учебном заведении якобы готовился теракт, но ситуацию замяли.

У ученика девятого класса в рюкзаке нашли подозрительные вещи. Ребёнка просто отстранили на неделю, а он вышел и дальше продолжает посещать школу. Семья — беженцы с Украины.
Елена, белгородка

Чиновник подтвердил, что «ряд событий» в школе №5 произошёл, но попытку подготовки теракта опроверг.

Педагоги обратили внимание на необычные для посещения школы предметы и вовремя уведомили всех заинтересованных и уполномоченных лиц. Сейчас идёт разбирательство.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

Также Милёхин опроверг отстранение ребёнка от занятий на неделю. По его словам, мальчик был на больничном, а теперь вернулся к занятиям. Ранее мы писали, что «необычными вещами» были порох, селитра и керосин. Сейчас инцидент проверяет полиция.

Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником
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#Алина Харина#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей Милёхин#Фейк#Теракт#Порох#Школьник
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