Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником

«Школа №5 в лице администрации замяла и скрыла факт возможного теракта, или что там готовилось! У ученика девятого класса в рюкзаке нашли подозрительные вещи. Ребёнка просто отстранили на неделю, и он вышел и дальше продолжает посещать школу», — пишет оскольчанка.