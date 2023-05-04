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Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником

4 мая 2023, 09:27
Фото: 1MI

В Старом Осколе школьник пронёс на уроки порох, селитру и керосин

Девятиклассника на неделю отстранили от занятий. Сейчас он продолжает посещать школу. Однако родители учащихся недовольны тем, что историю якобы пытаются «замять». Старооскольцы просят привлечь к ответственности администрацию школы за халатное отношение.

В Старом Осколе школьник принёс на уроки странный набор: селитру, порох и керосин. Подозрительные предметы обнаружили у девятиклассника в рюкзаке. Его на неделю отстранили от занятий, однако сейчас парень посещает уроки.

О ситуации в комментариях на странице губернатора рассказала жительница Старого Оскола. Женщина критикует работу школьной администрации, которая «замяла» это дело.

«Школа №5 в лице администрации замяла и скрыла факт возможного теракта, или что там готовилось! У ученика девятого класса в рюкзаке нашли подозрительные вещи. Ребёнка просто отстранили на неделю, и он вышел и дальше продолжает посещать школу», — пишет оскольчанка.

Жительница региона от лица родителей попросила привлечь к ответственности администрацию школы «за халатное отношение в такой непростой обстановке для региона».

Оказалось, что порох с селитрой школьник принёс на урок английского языка. Мальчик сидел за партой, а его одноклассники почувствовали странный запах. Выяснить, что это было, не удалось. По данным «Открытого Белгорода», на место происшествия вызвали соцпедагога и полицию.

На ситуацию отреагировал глава горокруга Андрей Чесноков. Он заявил, что правоохранительные органы проводят проверку.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Происшествия#Школьник#Жалоба#Родители#Андрей чесноков#Порох#Селитра#Керосин#Новости Старого Оскола
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