Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Старом Осколе школьник принёс на уроки странный набор: селитру, порох и керосин. Подозрительные предметы обнаружили у девятиклассника в рюкзаке. Его на неделю отстранили от занятий, однако сейчас парень посещает уроки.
О ситуации в комментариях на странице губернатора рассказала жительница Старого Оскола. Женщина критикует работу школьной администрации, которая «замяла» это дело.
«Школа №5 в лице администрации замяла и скрыла факт возможного теракта, или что там готовилось! У ученика девятого класса в рюкзаке нашли подозрительные вещи. Ребёнка просто отстранили на неделю, и он вышел и дальше продолжает посещать школу», — пишет оскольчанка.
Жительница региона от лица родителей попросила привлечь к ответственности администрацию школы «за халатное отношение в такой непростой обстановке для региона».
Оказалось, что порох с селитрой школьник принёс на урок английского языка. Мальчик сидел за партой, а его одноклассники почувствовали странный запах. Выяснить, что это было, не удалось. По данным «Открытого Белгорода», на место происшествия вызвали соцпедагога и полицию.
На ситуацию отреагировал глава горокруга Андрей Чесноков. Он заявил, что правоохранительные органы проводят проверку.