В доме недавно умершего пенсионера нашли 140 мин

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Орловской области в доме 70-летнего мужчины, который недавно умер, обнаружили 140 мин. Деревня Берёзовка, где он жил, могла взлететь на воздух, если бы боеприпасы не нашли, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
В доме пенсионера находилось 14 ящиков с боеприпасами. Взрывоопасные предметы обнаружили по случайности.
На место происшествия прибыли взрывотехники. Они собираются уничтожить мины.
Ранее сообщалось, что житель Ивнянского района Белгородской области подорвался на снаряде во дворе собственного дома. Мужчина пытался распилить боеприпас времён Великой Отечественной войны.