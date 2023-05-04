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В доме недавно умершего пенсионера нашли 140 мин

4 мая 2023, 11:55
Фото: Telegram-канал SHOT

В Орловской области в погребе умершего пенсионера обнаружили 140 мин времён войны

Смертельный арсенал хранился в доме 70-летнего мужчины. На место прибыли взрывотехники. «Орелtimes» пишет, что с таким комплектом на воздух могла взлететь вся деревня.

В Орловской области в доме 70-летнего мужчины, который недавно умер, обнаружили 140 мин. Деревня Берёзовка, где он жил, могла взлететь на воздух, если бы боеприпасы не нашли, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В доме пенсионера находилось 14 ящиков с боеприпасами. Взрывоопасные предметы обнаружили по случайности.

На место происшествия прибыли взрывотехники. Они собираются уничтожить мины.

Ранее сообщалось, что житель Ивнянского района Белгородской области подорвался на снаряде во дворе собственного дома. Мужчина пытался распилить боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
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#Наталья Корявых#Орловская область#Белгородская область#Происшествия#Боеприпас#Мины#Снаряд#Пенсионер
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