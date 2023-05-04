В Белгородской области сообщают о взрыве

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Согласно «Радару», в центре Валуек вечером 4 мая прогремел взрыв, непохожий на прилёт. Предполагают, что произошла детонация гранаты. Центральная улица перекрыта, а на месте работают спецслужбы.
Подробностей пока нет. Официальная информация по ЧП также не поступала.
Ранее тот же Telegram-канал сообщал о найденной в Валуйках гранате на крыше автобусной остановки. Но после общения Бел.Ру с оперативными службами выяснилось, что они о гранате ничего не слышали.