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Published Сегодня, 19:55

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

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В Белгородской области сообщают о взрыве

4 мая 2023, 19:55
О взорванной в центре Валуек гранате сообщили в Telegram-канале «Радар Белгород». Официальная информация не поступала. Улица оцеплена.
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Взрывы

Согласно «Радару», в центре Валуек вечером 4 мая прогремел взрыв, непохожий на прилёт. Предполагают, что произошла детонация гранаты. Центральная улица перекрыта, а на месте работают спецслужбы.

Подробностей пока нет. Официальная информация по ЧП также не поступала.

Ранее тот же Telegram-канал сообщал о найденной в Валуйках гранате на крыше автобусной остановки. Но после общения Бел.Ру с оперативными службами выяснилось, что они о гранате ничего не слышали.

Автобусную остановку в Белгородской области оцепили из-за найденной на крыше гранаты
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#Алина Харина#Приграничье#Граната#Взрыв гранаты#Происшествия#Взрывы#Белгородская область#Валуйки
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