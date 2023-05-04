Минобразования проверит историю с отравлением воспитанников белгородского детсада

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Ещё одно отравление детей в образовательном учреждении произошло в Белгородской области. К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона и рассказала о ситуации.
По словам женщины, отравилась целая группа в детсаду. Более того, детей после отравления принимают без справок, заявила белгородка. Она поинтересовалась, можно ли организовать проверку детского сада по факту происшествия.
Глава региона посоветовал женщине обратиться в прокуратуру. С белгородкой также встретится замминистра образования. Гладков пообещал ей разобраться в ситуации.
Напомним, на днях в прохоровской гимназии несколько детей отравились успокоительным. Они попали в больницу. Четверых уже выписали. Ещё один школьник пока остаётся в медучреждении, но его здоровью ничего не угрожает.