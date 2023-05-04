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Минобразования проверит историю с отравлением воспитанников белгородского детсада

4 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI

В белгородском детсаду отравились дети

Жительница региона обратилась к губернатору и рассказала о ЧП, произошедшем в дошкольном учреждении Корочанского района. По словам женщины, отравилась целая группа.
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Дети

Ещё одно отравление детей в образовательном учреждении произошло в Белгородской области. К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона и рассказала о ситуации.

По словам женщины, отравилась целая группа в детсаду. Более того, детей после отравления принимают без справок, заявила белгородка. Она поинтересовалась, можно ли организовать проверку детского сада по факту происшествия.

Глава региона посоветовал женщине обратиться в прокуратуру. С белгородкой также встретится замминистра образования. Гладков пообещал ей разобраться в ситуации.

Напомним, на днях в прохоровской гимназии несколько детей отравились успокоительным. Они попали в больницу. Четверых уже выписали. Ещё один школьник пока остаётся в медучреждении, но его здоровью ничего не угрожает.

Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Дети#Происшествия#Детсад#Отравление#Обращение#Вячеслав Гладков
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