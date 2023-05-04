Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В следственном комитете поделились подробностями происшествия в прохоровской гимназии, где пятеро детей отравились лекарственным препаратом. Произошло ЧП 2 мая. Пострадавшие ребята попали в больницу.
2 мая пятеро несовершеннолетних употребили успокоительное. Его в школу принесла девочка и отдала одному из учащихся из параллельного класса.
Школьники попали в больницу. Четверых уже выписали, ещё один пока находится в медучреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Профильные ведомства проведут проверку по факту происшествия. В областном следкоме пообещали направить материалы проверки в СКР. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
Напомним, один из пострадавших школьников после отравления попал в реанимацию. Состояние детей тогда оценили как средней степени тяжести с положительной динамикой.