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Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным

4 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI
В гимназии в Прохоровке девочка принесла в школу успокоительное и передала одному из учеников параллельного класса. Несколько детей отравились. Четверо из них уже дома, ещё один находится в больнице.

В следственном комитете поделились подробностями происшествия в прохоровской гимназии, где пятеро детей отравились лекарственным препаратом. Произошло ЧП 2 мая. Пострадавшие ребята попали в больницу.

2 мая пятеро несовершеннолетних употребили успокоительное. Его в школу принесла девочка и отдала одному из учащихся из параллельного класса.

Школьники попали в больницу. Четверых уже выписали, ещё один пока находится в медучреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Профильные ведомства проведут проверку по факту происшествия. В областном следкоме пообещали направить материалы проверки в СКР. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Напомним, один из пострадавших школьников после отравления попал в реанимацию. Состояние детей тогда оценили как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Федеральный следком заинтересовался ЧП в гимназии в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Ск#Проверка#Школьники#Отравление#Подробности#Успокоительное#Прохоровка
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