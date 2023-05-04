Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Изображение материала

Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

4 мая 2023, 13:11
Фото: МегаФон
Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователейк ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом.Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск — в 10 раз и Казань– в 9 раз.

Фото: МегаФон

Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон — здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно — на 84% — выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.

МегаФон снял научно-фантастический сериал
Узнать подробнее
Читайте также:
МегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежомМегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежомМегаФон запустил Private LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди
#Кристина Семенчук#Мегафон#Электросамокаты#Спрос#Анализ#Цфо#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Срочно. Областной суд оставил в силе признание экстремистским «Евангелие от Елизаветы»
Сегодня, 11:36
Автобусную остановку в Белгородской области оцепили из-за найденной на крыше гранаты
Сегодня, 08:27
Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником
Сегодня, 09:27
Белгородские власти не подтвердили информацию о 20 миномётных прилётах в приграничье
Сегодня, 08:34
Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
Сегодня, 11:32
Застройщик в Шебекино повредил археологический памятник, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 07:14