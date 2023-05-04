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Сидит и кричит: полуголого белгородца забрали с люка в наркодиспансер

4 мая 2023, 19:27
Фото: 1MI

В Белгороде полиция забрала с улицы полуголого мужчину

После пробежки в одних трусах белгородец кричал на люке до прихода полиции. В пресс-службе УМВД сообщили, что мужчине было плохо. Его передали медработникам.

4 мая ближе к вечеру Белгороде заметили взрослого мужчину в одних трусах. Он весело бегал между автовокзалом и аэропортом, чем вызвал обострённое внимание прохожих. После своей пробежки белгородец сел на люк у ТЦ «Форт» и начал кричать. Тогда его и заметили сотрудники полиции — им сообщили о неизвестном с весенним обострением.

Полицейские обнаружили мужчину 1987 года рождения с явными признаками опьянения. Ему было физически плохо. Белгородца передали медицинским работникам и оставили в наркодиспансер.

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