Сидит и кричит: полуголого белгородца забрали с люка в наркодиспансер

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
4 мая ближе к вечеру Белгороде заметили взрослого мужчину в одних трусах. Он весело бегал между автовокзалом и аэропортом, чем вызвал обострённое внимание прохожих. После своей пробежки белгородец сел на люк у ТЦ «Форт» и начал кричать. Тогда его и заметили сотрудники полиции — им сообщили о неизвестном с весенним обострением.
Полицейские обнаружили мужчину 1987 года рождения с явными признаками опьянения. Ему было физически плохо. Белгородца передали медицинским работникам и оставили в наркодиспансер.