Сидит и кричит: полуголого белгородца забрали с люка в наркодиспансер

4 мая ближе к вечеру Белгороде заметили взрослого мужчину в одних трусах. Он весело бегал между автовокзалом и аэропортом, чем вызвал обострённое внимание прохожих. После своей пробежки белгородец сел на люк у ТЦ «Форт» и начал кричать. Тогда его и заметили сотрудники полиции — им сообщили о неизвестном с весенним обострением.