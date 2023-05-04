«ShukhovCyberTeam» БГТУ им. В. Г. Шухова примет участие в чемпионате «Битва роботов»

«Неслучайно девиз команды: „Уноситесь со всех ног, в бой вступает носорог!“. Кибершуховцы всегда заряжены на победу. Нам давно хотелось поучаствовать в таких соревнованиях, а тут ещё наши желания совпали с такой замечательной возможностью», — поделился капитан команды Евгений Маслиев.