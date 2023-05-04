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«ShukhovCyberTeam» БГТУ им. В. Г. Шухова примет участие в чемпионате «Битва роботов»

4 мая 2023, 13:17
Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
Сборная команда инженеров БГТУ им. В. Г. Шухова «ShukhovCyberTeam» (SCT) прошла отбор и примет участие в международном чемпионате «Битва роботов». Это спортивно-технический турнир, на котором инженерные команды состязаются в проектировании и сражении своих роботов.

Всего чемпионат соберет 67 команд из 20 регионов России, а также 10 команд из зарубежных стран: Вьетнама, Казахстана, Китая, Индии, Ирана и Турции.

Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя.

«ShukhovCyberTeam» имеет большой опыт разработок в области промышленной автоматизации и роботизации производств. В состав сборной вошли пилот Алексей Москаленко, программист Евгений Кариков, сборщик Лионель МбаллаМбалла, инженер Сергей Алексеевский и капитан команды Евгений Маслиев.

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова

«Здорово, что здесь действительно серьезное инженерное образование. Надеюсь, что команда вуза пройдет и победит в чемпионате „Битва роботов“. Искренне желаю всем развития, университету — процветания!», — сказал помощник вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт, накануне посетивший БГТУ им. Шухова с рабочим визитом.

При разработке концепта робота для чемпионата участники команды вдохновлялись мощью и несокрушимостью африканского носорога, ведь практически не существует животных, способных ему противостоять. Поэтому решили воплотить его лучшие черты в своем творении. Вес робота составляет 110 кг, скорость — 9 км/ч.

«Неслучайно девиз команды: „Уноситесь со всех ног, в бой вступает носорог!“. Кибершуховцы всегда заряжены на победу. Нам давно хотелось поучаствовать в таких соревнованиях, а тут ещё наши желания совпали с такой замечательной возможностью», — поделился капитан команды Евгений Маслиев.

Отметим, что подготовку и проведение «Битвы роботов» осуществляет Министерство цифрового развития РФ. Планируется, что чемпионат станет ежегодным событием и будет собирать команды лучших инженеров России и других стран.

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