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SHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500

4 мая 2023, 14:56
Фото: Telegram-канал SHOT
Утверждается, что упала она рядом с участком жителя Грайворонского горокруга. По информации источника, её удалось откопать с глубины 15 метров. На работы ушло несколько дней.
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СВО

Telegram-канал SHOT утверждает, что в Белгородской области обнаружили третью авиабомбу ФАБ-500. Упала она рядом с участком жителя Грайворонского горокруга 25 апреля, пишет источник.

ФАБ удалось достать только спустя несколько дней. Откопали её с глубины 15 метров. По информации Telegram-канала, уничтожили её накануне. Предположительно, это была авиабомба ВСУ.

Вероятно, речь идёт об истории, о которой сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В конце апреля в Грайворонском горокруге обнаружили «неразорвавшийся взрывоопасный предмет». Жителей ближайшей к месту происшествия улицы временно отселили.

Накануне глава региона уточнил, что взрывоопасный предмет пытались извлечь несколько дней — мешала дождливая погода. Рабочие выкопали глубокую воронку, но она наполнялась водой.

Уже после полудня 3 мая МЧС предупредило о работах по «принудительному уничтожению боеприпасов» в Грайворонском горокруге. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев спустя время подтвердил, что ликвидация завершена.

Найденным в Белгороде взрывоопасным предметом может быть авиабомба ФАБ-500
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#Инна Рогова#Авиабомба#ФАБ-500#Воронка#Падение#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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