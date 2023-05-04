SHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Telegram-канал SHOT утверждает, что в Белгородской области обнаружили третью авиабомбу ФАБ-500. Упала она рядом с участком жителя Грайворонского горокруга 25 апреля, пишет источник.
ФАБ удалось достать только спустя несколько дней. Откопали её с глубины 15 метров. По информации Telegram-канала, уничтожили её накануне. Предположительно, это была авиабомба ВСУ.
Вероятно, речь идёт об истории, о которой сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В конце апреля в Грайворонском горокруге обнаружили «неразорвавшийся взрывоопасный предмет». Жителей ближайшей к месту происшествия улицы временно отселили.
Накануне глава региона уточнил, что взрывоопасный предмет пытались извлечь несколько дней — мешала дождливая погода. Рабочие выкопали глубокую воронку, но она наполнялась водой.
Уже после полудня 3 мая МЧС предупредило о работах по «принудительному уничтожению боеприпасов» в Грайворонском горокруге. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев спустя время подтвердил, что ликвидация завершена.