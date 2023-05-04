Рогатый Моисей и передёргивания. Что рассказал Сергачёв на апелляции по «Евангелию»

В этот раз не было адвоката Сергачёва Валерия Акулова, который был на предыдущих заседаниях. Также не явилась депутат Ольга Павлова, заинтересованное лицо, и предполагаемый автор «Евангелия» Любовь Кузьмина-Завьялова. Возражений из-за их отсутствия ни у кого не возникло.