Рогатый Моисей и передёргивания. Что рассказал Сергачёв на апелляции по «Евангелию»

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Скандально известные книгу «Евангелие от Елизаветы», которую издавал белгородский депутат Валерий Сергачёв и цитировал в своей книге «Потрясение» бывший губернатор Евгений Савченко, признали экстремистской по решению суда 17 февраля 2023 года. Сегодня Сергачёв решение суда попытался оспорить: помогала ему в этом Валерия Пермиловская, выступившая в роли представителя с юридическим образованием, действующего на основании доверенности.
Противниками депутата выступили представитель прокуратуры области Виталий Силко и представитель Минюста Дмитрий Салашный. Ранее они присутствовали и на остальных слушаниях. Рассматривали дело сразу трое судей.
В этот раз не было адвоката Сергачёва Валерия Акулова, который был на предыдущих заседаниях. Также не явилась депутат Ольга Павлова, заинтересованное лицо, и предполагаемый автор «Евангелия» Любовь Кузьмина-Завьялова. Возражений из-за их отсутствия ни у кого не возникло.
В апелляционной жалобе было ходатайство о признании недопустимым доказательств и исключения из их числа следующих материалов:
Напомним, что именно последняя экспертиза и стала решающей. Подробнее с доводами из неё можно ознакомиться в отдельном нашем материале, основанном на мотивированном решении Октябрьского райсуда.
Прокуратура ходатайство попросила отклонить. По словам представителя ведомства Виталия Силко, акт исследования Михеева явился основанием для направления искового заявления в суд.
Данные выводы, которые сделал эксперт Михеев, не противоречат последующим судебным экспертизам. Данному доказательству судом первой инстанции дана соответствующая оценка, думаю, оснований для его исключения нет.
Виталий Силко
Представитель прокуратуры подчеркнул, что данное исследование Михеев проводил в рамках оперативно-розыскной деятельности. Отметим, что ранее к экспертизе у Пермиловской и Сергачёва вопросы уже возникали.
Что касается Минюста, то его представитель также возразил против приобщенного к апелляции ходатайства.
Немного посовещавшись, буквально полминуты, судебная коллегия на месте определила отказать в удовлетворении ходатайства об исключении из доказательств упомянутых выше экспертиз и заключений.
Коллегия считает, что оценка всем имеющимся материалам должна быть дана в совещательной комнате при вынесении апелляционного определения.
А до совещания было ещё долго: началось заседание в 12:20, решение же вынесли только через два часа. Но обо всём по порядку.
Прежде чем огласить суть апелляционной жалобы, судья зачитала материалы дела. За год разбирательств их скопилось достаточно: началось перечисление всех экспертных выводов, якобы экстремистских цитат и прочего, о чём читатели Бел.Ру и все следящие за процессом уже и так в курсе.
Пока судья зачитывала материалы, периодически запинаясь о такие слова, как «конфессиональный» и «экстремистский», двое её коллег хмуро смотрели в стол, изредка поднимая глаза на, как оказалось потом, плохо работающие настенные часы.
На 25-й минуте чтения послышался стук ручки: кто-то в зале принялся барабанить канцелярским предметом по столу. Но заметив, что остальные слушатели уже ищут его глазами, быстро прекратил.
Наконец, через полчаса дошли до претензий Валерия Сергачёва. Вкратце, депутат в апелляции заявлял следующее:
Прокуратура на апелляционные жалобы подала возражения, посчитав, что доводы Сергачёва не подлежат удовлетворению.
От имени Сергачёва выступала Валерия Пермиловская. Начав свой доклад, она поблагодарила суд за предоставленную ей возможность отвечать и за подробное изложение материалов дела. Затем представитель ответчика заявила, что подробно изучила обсуждаемый вопрос и практику прошлых лет, после чего пришла к ряду выводов.
Говорят, что есть признаки экстремизма. Но интересно что: если у специалистов есть разногласия, то они не могут подписывать весь документ. Вот лингвист и психолог пришли к выводу, что признаков экстремизма нет. Но они подписали общее заключение.
Валерия Пермиловская
Кроме того, по мнению Пермиловской, Роман Силантьев является не только православным деятелем, но и заинтересованным лицам. Обосновала свой вывод женщина следующим: дело в том, что руководит Силантьев правозащитным центром Всемирного русского народного собора. Главой же всей организации является Кирилл Гундяев, он же — Патриарх Кирилл.
Таким образом, по словам Пермиловской, Силантьев, по сути, находится в подчинении патриархии и является заинтересованным лицом. Экспертом он тоже якобы быть не может — Силантьев должен был подать самоотвод.
Также Пермиловская считает, что всё исследование экспертов основано на догадках и гипотезах. По её мнению, исследование «Потрясения» Евгения Савченко вместе с «Евангелием» — нарушение закона.
В законе об экспертной деятельности говорится, что эксперты не могут самостоятельно находить материалы для экспертной деятельности.
прокомментировала Пермиловская изучение Силантьевым «Потрясения»
Помощница Сергачёва отметила, что, по её мнению, поручение суда прокуратуре проверить «Потрясение» — «личная инициатива суда и сто процентов - нарушение полномочий».
Затем отвечал Сергачёв сам. Сперва он, судя по всему, вовсе не планировал участвовать в деле, предоставив слово Пермиловской. Но сказать ему всё же было что.
Повествование в книге ведётся от лица Бога. Идёт рассказ о его сыне, от 12 лет, как он ушёл из дома, и до 33 лет, — когда его распяли. Иисус сам был иудей, и окружали его иудеи. И на казнь его отправили фарисеи. И теперь меня, всего лишь издателя, пытаются обвинить, что я экстремистскую литературу печатаю. Из-за того, что кто-то две тысячи лет назад высказал сомнение, что зря его сына распяли.
Также эксперты показывают свою несостоятельность, утверждая, что были допущены неверные выражения о Моисее. Если кто-то будет в кафедральном соборе, главном римском, то там посредине стоит статуя Моисея Микеланджело, одна из немногих сохранившихся его работ. Там представлен Моисей, спустившийся с горы со скрижалями — у него рога! И их видно. Он разгневался на соплеменников, которые золотого тельца из монет слили.
Это передёргивание фактов, которое в Библии, во всех источниках, теперь пытаются представить как что-то экстремистское. Вот это мелкое напоминание, что якобы в Моисея вошёл Сатана, оно теперь представляется как экстремистское.
Что касается буддистов, то любая современная авраамическая религия говорит, что это — не религия. Там нет бога! Буддизм — это философское нравственное учение, не религия. Это основа основ. Там нет бога, там есть пустота.
Высказался Сергачёв и о скупке книг. По его словам, 1910 экземпляров находились на складе: как только возбудили дело, он их все приобрёл, чтобы «не было подтасовок и претензий к компании».
Это просто сюр. Эти книги в 2016 году мы получили, они лежали много лет вообще никому не нужные. Мы их давно списали, с точки зрения бизнеса. Мы издали — оказалось, не пошло. Мы издавали множество книг, в том числе и эзотерическую литературу.
После этого Валерия Сергачёва попросили заканчивать речь и переходить к делу. Он извинился и сообщил:
Я всего лишь хочу сказать, что такого количества передёргиваний, как в данном деле, я ранее не видел. Когда суммы исковые не совпадает с теми, которые представили в «Константе». Когда спрашивают её директора: «Вам Павлова отдавала или нет?» Он отвечает: «Ну да, что-то отдавала».
Высказался Сергачёв и о Кузьминой-Завьяловой, не попавшей ни на одной заседание.
Она Кузьмина! Она никогда Завьялова не была! Это псевдоним по фамилии своего третьего мужа. Вот и вся песня! Нет никаких юридических оснований для её привлечения. Вы её никогда не вызовете! Если будете её так называть. Если называть горшок яблоком, то этот горшок никогда не приедет! Прошу прощения.
Пермиловская также добавила, что эксперты, по её мнению, с материалами книги знакомились поверхностно: дело в том, что экс-губернатору Савченко откровение не приходило, как якобы утверждали ранее эксперты.
Отметила помощница Сергачёва и тот факт, что в заключении экспертов были выдвинуты серьёзные обвинения о якобы работе последователей возможной секты против государства и его безопасности. Более того, по словам женщины, из-за распространения материалов дела в интернете стали возникать публикации по типу «Моностоновцы против России».
Представитель прокуратуры ожидаемо возразил, попросив оставить решение суда в силе.
Представитель ссылается на то, что психологическое исследование не могло проводиться вне государственных учреждений. Она не добавляет, что перечень предусмотрен по уголовным делам и при проведении проверок по сообщениям о преступлениях. К административному судопроизводству это не относится.
Виталий Силко
Что касается недопустимости исследования «Потрясения», то, по словам Силко, эти доводы не обоснованы. Представитель прокуратуры отметил, что исследователи имеют право анализировать любые документы в свободном доступе, в том числе и «Потрясение».
Суд принял правильное решение, назначив для исследование то учреждение, не занимавшееся ранее этим вопросом.
Виталий Силко
Также представитель прокуратуры прокомментировал слова Пермиловской о якобы превышении судом полномочий и поручении провести проверку «Потрясения».
Там если правильно читать, то там другое написано. Представитель неправильно истолковал право суда первой инстанции.
Виталий Силко
По мнению Силко, ответчики не совсем правильно понимают, что есть противодействие экстремизму.
Это якобы книга христианского толка, но в ней упоминаются буддисты, мусульмане. Но если вы издаёте книги христианского толка, то зачем трогать иудеев, буддистов? Пишите про христиан. Там даже экспертизы не надо, чтобы всё понять. Прошу суд решение оставить без изменений. Жалобы ответчика оставить без удовлетворения.
Виталий Силко
Затем начались небольшие прения. Сергачёв выступать отказался — снова отвечала Пермиловская, о сроках дела. По сути её монолог в этот раз мало на что повлиял, так как вердикт судьи вынесли быстро, за три минуты.
Так, судебная коллегия определила решение Октябрьского райсуда оставить без изменения — книга продолжает быть экстремисткой, а её распространите — запрещённым. Апелляционную жалобу Сергачёва, соответственно, не удовлетворили.
Интересно, что по делу было вынесено частное определение в адрес судьи Орловой, ответственной за принятие решения по признанию книги экстремистской. По мнению коллегии, при рассмотрении административного дела были допущены процессуальные нарушения.
Отметим, что попытаться обжаловать апелляционное определение Сергачёв может в течение шести месяцев, обратившись в Кассационный суд. Текущее же дело будет возвращено в суд первой инстанции в течение 15 дней.