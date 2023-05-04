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РЭО обследует свыше ста полигонов ТКО при помощи дронов в 2023 году

4 мая 2023, 13:21
В рамках проекта Российского экологического оператора в 2023 году более 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут обследованы при помощи дронов. В прошлом году использование беспилотных летательных аппаратов позволило выявить более 3000 нарушений на мусорных полигонах.

Основная цель проекта - определить остаточную вместимость объектов размещения и оставшийся срок службы. Кроме того, облеты помогают выявлять нарушения. В 2023 году планируется провести облеты более чем 100 полигонов в 37 субъектах РФ, пишет 56orb.ru.

«Продолжаем реализацию проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования. Основная цель проекта — определить остаточную вместимость объектов размещения, а значит, и оставшийся срок службы объектов. Кроме того, облеты помогают выявлять нарушения — в прошлом году их было насчитано более 3000. В 2023 году в рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин отметил, что всего обследовано 496 объектов, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам облетов созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.

Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости был запущен в России в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат оснащен лидаром - средством мобильного лазерного сканирования. Специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект, чтобы создать цифровой двойник полигона.



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