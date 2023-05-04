РЭО обследует свыше ста полигонов ТКО при помощи дронов в 2023 году

«Продолжаем реализацию проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования. Основная цель проекта — определить остаточную вместимость объектов размещения, а значит, и оставшийся срок службы объектов. Кроме того, облеты помогают выявлять нарушения — в прошлом году их было насчитано более 3000. В 2023 году в рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.