Развязку Победы — Белгородского полка отремонтируют до 15 июня

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Белгороде ремонтируют дорожную развязку улиц Победы и Белгородского полка. Завершить работы планируют к 15 июня. Протяжённость участка составляет 0,12 км. Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В планах — повысить безопасность движения. Как уточнили в мэрии, изменится конфигурация островков безопасности. На участке установят светофор — это должно повысить пропускную способность. Также модернизируют светофор на перекрёстке с Гражданским проспектом.
Кроме того, изменится организация дорожного движения на примыкающих участках по Гражданскому проспекту. На островках безопасности установили три опоры для создания дополнительной видимости проезжей части.