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Развязку Победы — Белгородского полка отремонтируют до 15 июня

4 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Белгороде ремонтируют транспортную развязку для повышения безопасности дорожного движения. В планах — установить светофор для увеличения пропускной способности. О ходе ремонта сообщили в мэрии.

В Белгороде ремонтируют дорожную развязку улиц Победы и Белгородского полка. Завершить работы планируют к 15 июня. Протяжённость участка составляет 0,12 км. Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В планах — повысить безопасность движения. Как уточнили в мэрии, изменится конфигурация островков безопасности. На участке установят светофор — это должно повысить пропускную способность. Также модернизируют светофор на перекрёстке с Гражданским проспектом.

Кроме того, изменится организация дорожного движения на примыкающих участках по Гражданскому проспекту. На островках безопасности установили три опоры для создания дополнительной видимости проезжей части.

Фото: мэрия Белгорода
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