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Путин о белгородском приграничье: Там сильные люди работают

4 мая 2023, 14:00
Фото: kremlin.ru

Путин поручил помочь пострадавшим от обстрелов белгородским предпринимателям

Глава государства заявил, что нужно оценить реальный ущерб и продолжить помогать пострадавшему бизнесу в приграничье. Об этом президент говорил на встрече с главой Минэкономразвития РФ.
Сюжет
Бизнес

Владимир Путин поручил продолжить поддержку пострадавшего от обстрелов бизнеса в белгородском приграничье. Президент добавил, что причинённый предпринимателям ущерб нужно оценить в реальной обстановке.

О поддержке бизнеса говорилось на встрече главы государства с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Президенту доложили, что на помощь предпринимателям в приграничье (Белгородская, Курская, Брянская области) выделили миллиард рублей, суммы уже довели до регионов. Белгородской области, напомним, выделили 800 млн рублей.

Вместе с тем Решетников отметил, что ущерб предпринимателям определяли по состоянию на 1 марта. Обстрелы тем временем не прекращаются. Министр заявил, что во втором полугодии ведомство может вернуться к вопросам поддержки.

«Так и нужно сделать. Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию», — ответил президент. Решетников добавил, что, опираясь на позицию главы государства, «по деньгам предложения сделаем».

Помимо этого, министр поделился своими впечатлениями от поездки в Белгородскую область.

В Белгороде мы были, посмотрели предприятия. Ощущение, знаете, от предпринимателей хорошее. У них основная мысль: «Мы начали восстанавливать наш бизнес. Вы нам поможете или нет?»
Максим Решетников

Глава Минэкономразвития РФ добавил, что видел химпроизводство в Шебекино, сильно пострадавшее от обстрелов. Предприниматели начали его восстановление, не дожидаясь поддержки.

Владимир Путин, говоря о белгородском приграничье, заявил, что «там сильные люди работают». Президент поручил продолжить работу по поддержке предпринимателей.

Напомним, что по состоянию на конец апреля заявки на восстановление бизнеса подали 26 белгородских предприятий. Документы принимает региональное минэкономразвития.

Всего в списке пострадавших — 100 предпринимателей. В основном это бизнесмены из Шебекинского горокруга и Белгородского района.

26 белгородских предприятий подали заявки на получение денег для восстановления
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