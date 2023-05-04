Праздничного салюта в День Победы в Старом Осколе не будет

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Салюта в честь 9 Мая в Старом Осколе не будет. Его решили перенести. Глава горокруга Андрей Чесноков уверен, что горожане поддержат это решение. Другие мероприятия проведут.
Запланировано более 50 событий. Особое внимание уделят ветеранам. Для них организовали поздравления от творческих коллективов и горожан. Фронтовиков в горокруге осталось всего 15.
Также в муниципалитете проработали вопросы безопасности. С 5 мая в Старом Осколе начнутся митинги у мемориалов.
Ранее сообщалось, что парад Победы в Белгороде решили не проводить. Это связано с оперативной обстановкой. Очного шествия «Бессмертного полка» в регионе тоже не будет.