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Праздничного салюта в День Победы в Старом Осколе не будет

4 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI
Салют решили перенести. Глава горокруга Андрей Чесноков уверен, что горожане поддержат это решение. Об этом чиновник написал в своём Telegram-канале.

Салюта в честь 9 Мая в Старом Осколе не будет. Его решили перенести. Глава горокруга Андрей Чесноков уверен, что горожане поддержат это решение. Другие мероприятия проведут.

Запланировано более 50 событий. Особое внимание уделят ветеранам. Для них организовали поздравления от творческих коллективов и горожан. Фронтовиков в горокруге осталось всего 15.

Также в муниципалитете проработали вопросы безопасности. С 5 мая в Старом Осколе начнутся митинги у мемориалов.

Ранее сообщалось, что парад Победы в Белгороде решили не проводить. Это связано с оперативной обстановкой. Очного шествия «Бессмертного полка» в регионе тоже не будет.

Фото: Telegram-канал Андрея Чеснокова
День Победы в Белгороде: будет ли парад 9 мая в 2023 году
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#День Победы#Город#Общество#Салют#9 мая#Ветераны#Новости Старого Оскола#Андрей чесноков
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