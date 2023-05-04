Повреждённую у «Маяка» в Белгороде остановку обещают починить к осени

Также известно, что в Белгороде наказали подростков, которые разбили стёкла на остановке по улице Щорса в июне прошлого года. Молодых людей в январе 2023 года привлекли к уголовной ответственности — их ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев. Нанесённые остановочному павильону повреждения оценили в 136,5 тыс. рублей.