Повреждённую у «Маяка» в Белгороде остановку обещают починить к осени

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгороде возле универмага «Маяк» разбили стеклянный автобусный павильон. Фото с повреждённым объектом прислали местные жители в «Уютный чат» Белгорблагоустройства. Позже Бел.Ру администрация Белгорода сообщила, что остановку отремонтируют в летний период из-за корректировки сроков поставки.
Напомним, что ранее на остановках по улице Щорса снова разбили стёкла. Пострадали окна на остановках «5 Августа» и «Есенина». В горадминистрации заявили, что их отремонтируют в весенне-осенний период.
Также известно, что в Белгороде наказали подростков, которые разбили стёкла на остановке по улице Щорса в июне прошлого года. Молодых людей в январе 2023 года привлекли к уголовной ответственности — их ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев. Нанесённые остановочному павильону повреждения оценили в 136,5 тыс. рублей.