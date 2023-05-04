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Повреждённую у «Маяка» в Белгороде остановку обещают починить к осени

4 мая 2023, 07:44
Фото: "Уютный чат"
В мэрии сообщили, что остановку должны починить до конца августа текущего года.

В Белгороде возле универмага «Маяк» разбили стеклянный автобусный павильон. Фото с повреждённым объектом прислали местные жители в «Уютный чат» Белгорблагоустройства. Позже Бел.Ру администрация Белгорода сообщила, что остановку отремонтируют в летний период из-за корректировки сроков поставки.

Фото: "Уютный чат"

Напомним, что ранее на остановках по улице Щорса снова разбили стёкла. Пострадали окна на остановках «5 Августа» и «Есенина». В горадминистрации заявили, что их отремонтируют в весенне-осенний период.

Также известно, что в Белгороде наказали подростков, которые разбили стёкла на остановке по улице Щорса в июне прошлого года. Молодых людей в январе 2023 года привлекли к уголовной ответственности — их ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев. Нанесённые остановочному павильону повреждения оценили в 136,5 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Остановка#Автобусная остановка#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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