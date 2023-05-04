Под Белгородом могут перенести отключение горячей воды из-за холодов

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Несмотря на то, что в последние несколько дней в Белгородской области стоит практически летняя погода, уже с 6 апреля стоит похолодание. Из-за этого жители Майского, у которых стоит плановое отключение горячей воды с 10 мая, очень переживают.
В квартирах и так холодно. Жаркой погоды, судя по прогнозу, в ближайшее время не ожидается. Просим рассмотреть вопрос о переносе отключения на более позднее время.
Елена, белгородка
Глава Белгородского района Владимир Перцев решил пойти навстречу жителям Майского и пообещал рассмотреть этот вопрос. Он поручил своему заместителю заняться изучить планы, погоды, длительность отключения и другие нюансы, а после — ответить.
Рассчитать полгода назад, какая погода будет в мае, очень сложно.
Владимир Перцев глава Белгородского района