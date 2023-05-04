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Под Белгородом могут перенести отключение горячей воды из-за холодов

4 мая 2023, 20:51
Фото: 1MI
Вопрос рассмотрят в посёлке Майский Белгородского района. Окончательное решение ещё не приняли.

Несмотря на то, что в последние несколько дней в Белгородской области стоит практически летняя погода, уже с 6 апреля стоит похолодание. Из-за этого жители Майского, у которых стоит плановое отключение горячей воды с 10 мая, очень переживают.

В квартирах и так холодно. Жаркой погоды, судя по прогнозу, в ближайшее время не ожидается. Просим рассмотреть вопрос о переносе отключения на более позднее время.
Елена, белгородка

Глава Белгородского района Владимир Перцев решил пойти навстречу жителям Майского и пообещал рассмотреть этот вопрос. Он поручил своему заместителю заняться изучить планы, погоды, длительность отключения и другие нюансы, а после — ответить.

Рассчитать полгода назад, какая погода будет в мае, очень сложно.
Владимир Перцев глава Белгородского района
Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?
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#Алина Харина#Горячая вода#Горячее водоснабжение#Отключение горячей воды#Общество#Белгородская область#Майский
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