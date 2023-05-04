Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

Областной суд оставил в силе признание экстремистским «Евангелие от Елизаветы»

4 мая 2023, 11:36
Фото: Bel.ru
4 мая в Белгородском областном суде рассмотрели апелляцию Валерия Сергачёва на решение Октябрьского районного суда о признании книги, которую он издавал, экстремистским материалом. Журналист Бел.Ру побывал на заседании суда.

Скандальную книгу «Евангелие от Елизаветы», которую издавал белгородский депутат Валерий Сергачёв и цитировал в своей книге «Потрясение» бывший губернатор Евгений Савченко, признали экстремистской по решению суда 17 февраля 2023 года.

Сергачёв подал апелляцию в Белгородский областной суд, где попытался оспорить результаты экспертизы книги. Но судья, выслушав все доводы Сергачёва и его представителя, а также прокурора, оставил решение Октябрьского районного суда в силе.

Вероятно, Сергачёв будет пытаться оспаривать и решение областного суда.

Подробности о ходе заседания читайте сегодня в репортаже Бел.Ру.

Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской
Узнать подробнее
Читайте также:
Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге МоностонаМоностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книгиМитрополит Иоанн: Евгений Савченко объявил себя апостолом бога земли Моностона
#Белгородский областной суд#Моностон#Книга#Евангелие от Елизаветы#Общество#Эксклюзив#Белгород#Валерий сергачёв#Артем Черненко
Подпишитесь
Автобусную остановку в Белгородской области оцепили из-за найденной на крыше гранаты
Сегодня, 08:27
Полиция в Старом Осколе проверит инцидент с пронёсшим на уроки порох учеником
Сегодня, 09:27
Белгородские власти не подтвердили информацию о 20 миномётных прилётах в приграничье
Сегодня, 08:34
Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
Сегодня, 11:32
Застройщик в Шебекино повредил археологический памятник, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 07:14