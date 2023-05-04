Областной суд оставил в силе признание экстремистским «Евангелие от Елизаветы»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Скандальную книгу «Евангелие от Елизаветы», которую издавал белгородский депутат Валерий Сергачёв и цитировал в своей книге «Потрясение» бывший губернатор Евгений Савченко, признали экстремистской по решению суда 17 февраля 2023 года.
Сергачёв подал апелляцию в Белгородский областной суд, где попытался оспорить результаты экспертизы книги. Но судья, выслушав все доводы Сергачёва и его представителя, а также прокурора, оставил решение Октябрьского районного суда в силе.
Вероятно, Сергачёв будет пытаться оспаривать и решение областного суда.
Подробности о ходе заседания читайте сегодня в репортаже Бел.Ру.