Незолотой каток: чистая прибыль «Белгороддорстроя» упала почти на 300 млн рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности, выручка ООО «Белгороддорстрой» в 2022 году составила 4 млрд 246 млн рублей. Годом ранее выручка компании составляла 3 млрд 992 млн рублей.
Сумма чистой прибыли по итогам прошлого года сократилась до 182 млн 158 тыс. рублей. В 2021 году дорожная компания имела прибыль в размере 471 млн 307 тыс. рублей.
Напомним, что ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в 2005 году в Белгороде. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором компании является Мадат Дарчинян.