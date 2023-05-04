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Незолотой каток: чистая прибыль «Белгороддорстроя» упала почти на 300 млн рублей

4 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI

Чистая прибыль «Белгороддорстроя» упала почти на 300 млн рублей в 2022 году

Компания отчиталась о доходах за прошлый год. В 2022 году чистая прибыль «Белгороддорстроя» составила 182 млн рублей.

По данным информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности, выручка ООО «Белгороддорстрой» в 2022 году составила 4 млрд 246 млн рублей. Годом ранее выручка компании составляла 3 млрд 992 млн рублей.

Сумма чистой прибыли по итогам прошлого года сократилась до 182 млн 158 тыс. рублей. В 2021 году дорожная компания имела прибыль в размере 471 млн 307 тыс. рублей.

Напомним, что ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в 2005 году в Белгороде. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором компании является Мадат Дарчинян.

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#Алина Харина#ООО "Белгороддорстрой"#Доходы#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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