Невролог рассказала о способах снижения негативного влияния магнитных бурь

Врач советует снизить физическую активность — частично отказаться от физкультуры и спорта. Это нужно, чтобы не подвергать организм дополнительному стрессу. Также Голубинская рекомендует избегать любых конфликтов, чтобы лишний раз не провоцировать стресс.