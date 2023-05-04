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Невролог рассказала о способах снижения негативного влияния магнитных бурь

4 мая 2023, 14:19
Фото: 1MI
Врач-невролог Ольга Голубинская перечислила методы избавления от негативного влияния магнитных бурь. Специалист рекомендует снизить физическую активность и запастись лекарствами. Подробности сообщили «Народные новости».

Врач-невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Эксперт перечислила несколько рекомендаций.

Врач советует снизить физическую активность — частично отказаться от физкультуры и спорта. Это нужно, чтобы не подвергать организм дополнительному стрессу. Также Голубинская рекомендует избегать любых конфликтов, чтобы лишний раз не провоцировать стресс.

Людям, у которых имеются хронические заболевания, следует запастись лекарствами. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, медик советует устроить больше разгрузочных дней.

Ранее сообщалось, что в России в середине мая ожидаются мощные вспышки магнитной бури. В Белгороде сильных магнитных бурь не ждут, но с 23 по 27 мая будут наблюдаться «малые бури».

Ожидаются ли магнитные бури в мае в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Май#Магнитные бури#Врач#Рекомендации#Здоровье#Общество
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