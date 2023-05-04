Невролог рассказала о способах снижения негативного влияния магнитных бурь

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Врач-невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Эксперт перечислила несколько рекомендаций.
Врач советует снизить физическую активность — частично отказаться от физкультуры и спорта. Это нужно, чтобы не подвергать организм дополнительному стрессу. Также Голубинская рекомендует избегать любых конфликтов, чтобы лишний раз не провоцировать стресс.
Людям, у которых имеются хронические заболевания, следует запастись лекарствами. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, медик советует устроить больше разгрузочных дней.
Ранее сообщалось, что в России в середине мая ожидаются мощные вспышки магнитной бури. В Белгороде сильных магнитных бурь не ждут, но с 23 по 27 мая будут наблюдаться «малые бури».