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На окнах в Белгороде появляются портреты фронтовиков

4 мая 2023, 13:29
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
Белгородская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Окна Победы», сообщили в региональном правительстве.

На окнах различных учреждений в Белгороде появились портреты участников Великой Отечественной войны. Регион присоединился к всероссийской патриотической акции «Окна Победы».

В мэрии сообщили, что акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в новом формате. В частности, с установкой портретов фронтовиков на окнах. Это уже сделали бюджетные учреждения.

Необходимо распечатать фото, подписать его и закрепить на окне. Сделать это можно также и на окнах авто. Белгородцам помогут в этом в региональном штабе «Бессмертного полка», который располагается в ЦМИ.

Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#День Победы#Город#9 мая#Акция#Бессмертный полк#Окна Победы#Новости Белгорода
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