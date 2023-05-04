На окнах в Белгороде появляются портреты фронтовиков

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
На окнах различных учреждений в Белгороде появились портреты участников Великой Отечественной войны. Регион присоединился к всероссийской патриотической акции «Окна Победы».
В мэрии сообщили, что акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в новом формате. В частности, с установкой портретов фронтовиков на окнах. Это уже сделали бюджетные учреждения.
Необходимо распечатать фото, подписать его и закрепить на окне. Сделать это можно также и на окнах авто. Белгородцам помогут в этом в региональном штабе «Бессмертного полка», который располагается в ЦМИ.