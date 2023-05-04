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На многострадальной улице Губкина в Белгороде образовалась канализационная река

4 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI

Улицу Губкина в Белгороде затопило из-за аварии

Поток хлынул на дорогу из-за порыва трубы. Видео горожане делятся в Сети. В белгородском водоканале сообщили подробности происшествия.

На улице Губкина произошло обрушение свода самотёчного коллектора. В связи с этим вода хлынула на дорогу. Произошла авария 3 мая.

Как уточнили в водоканале, на данном участке требуется санация порядка 950 м изношенного трубопровода. Специалисты расчищают колодец, чтобы устранить излив стоков.

После завершения расчистки сотрудники водоканала приступят к восстановлению трубопровода. Если позволит погода, работы начнутся 4 мая. Коллектор эксплуатируется с 1984 года и имеет стопроцентный износ.

Интересно, что частичная реконструкция объекта велась с 2018 года в плановом порядке, а капремонт коллектора планировали сделать во втором полугодии текущего года. После аварии работы перенесли на более ранний срок.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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#Наталья Корявых#Видео#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Трубы#Коллектор#Авария#Капремонт
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