На многострадальной улице Губкина в Белгороде образовалась канализационная река

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
На улице Губкина произошло обрушение свода самотёчного коллектора. В связи с этим вода хлынула на дорогу. Произошла авария 3 мая.
Как уточнили в водоканале, на данном участке требуется санация порядка 950 м изношенного трубопровода. Специалисты расчищают колодец, чтобы устранить излив стоков.
После завершения расчистки сотрудники водоканала приступят к восстановлению трубопровода. Если позволит погода, работы начнутся 4 мая. Коллектор эксплуатируется с 1984 года и имеет стопроцентный износ.
Интересно, что частичная реконструкция объекта велась с 2018 года в плановом порядке, а капремонт коллектора планировали сделать во втором полугодии текущего года. После аварии работы перенесли на более ранний срок.