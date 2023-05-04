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На каком этапе находится рекультивация старой свалки в Белгороде

4 мая 2023, 09:33
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Более 330 тысяч кубометров отходов вывезли со старой свалки в Белгороде

Земляные работы на объекте продолжаются. Завершить проект планируется в ноябре 2024 года, рассказал мэр Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе рекультивации старой городской свалки. На объекте продолжаются земляные работы.

Более 330 тыс. кубометров отходов переместили — это 62% от плана. Готовятся котлованы к установке резервуаров для сбора фильтрата, технической воды.

Накануне градоначальник встретился с генеральным подрядчиком. На объекте 3 мая работало 12 единиц техники. Работы ведутся согласно графику. Контроль за процессом организовали областной проектный офис и региональное министерство ЖКХ.

Завершить проект по рекультивации планируется к ноябрю 2024 года. Работы проводят в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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