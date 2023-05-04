На каком этапе находится рекультивация старой свалки в Белгороде

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе рекультивации старой городской свалки. На объекте продолжаются земляные работы.
Более 330 тыс. кубометров отходов переместили — это 62% от плана. Готовятся котлованы к установке резервуаров для сбора фильтрата, технической воды.
Накануне градоначальник встретился с генеральным подрядчиком. На объекте 3 мая работало 12 единиц техники. Работы ведутся согласно графику. Контроль за процессом организовали областной проектный офис и региональное министерство ЖКХ.
Завершить проект по рекультивации планируется к ноябрю 2024 года. Работы проводят в рамках нацпроекта «Экология».